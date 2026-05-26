Proiectul variantei de ocolire intră în faza guvernamentală, după obținerea ultimului aviz tehnic din cadrul CNAIR

Vești importante pentru locuitorii orașului Ardud și pentru infrastructura rutieră din zonă. Primarul Ovidiu Duma a anunțat că proiectul variantei de ocolire a orașului a obținut ultimul aviz tehnic necesar în cadrul Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, marcând astfel finalizarea etapei tehnice de analiză și avizare.

Potrivit edilului, proiectul intră acum într-o nouă fază decisivă, cea guvernamentală, care presupune obținerea Hotărârii de Guvern necesare aprobării investiției.

Urmează licitația pentru proiectare și execuție

După aprobarea guvernamentală, autoritățile vor putea demara procedura de licitație pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire a orașului.

Reprezentanții administrației locale consideră că acest proiect este unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură pentru zona Ardudului, având rolul de a reduce traficul greu din oraș și de a îmbunătăți condițiile de circulație.

Investiție strategică pentru dezvoltarea orașului

Potrivit primarului Ovidiu Duma, viitoarea centură va contribui semnificativ la fluidizarea traficului, creșterea siguranței rutiere și dezvoltarea economică a comunității locale.

Administrația locală susține că va continua să urmărească și să susțină toate etapele administrative necesare pentru implementarea proiectului.

„Continuăm să susținem și să ne focusăm cu responsabilitate toate etapele administrative necesare pentru acest obiectiv major pentru Ardud”, a transmis edilul orașului.