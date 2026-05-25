Satu Mare confirmă încă o dată că are una dintre cele mai puternice școli de atletism din nord-vestul țării. Dincolo de medalii și performanțe sportive, cluburile și antrenorii sătmăreni formează caractere, oameni disciplinați și profesioniști care duc mai departe spiritul sportului inclusiv în uniforma de pompier militar.La etapa finală a Campionatului de Atletism și Cros – Cupa ASPR 2026, desfășurată în perioada 20–22 mai la Athletic Park Bacău, sportivii proveniți din atletismul sătmărean au demonstrat că performanța poate merge mână în mână cu misiunea de a salva vieți.Competiția a reunit 51 de concurenți din cadrul a 23 de inspectorate pentru situații de urgență din întreaga țară, promovând spiritul competitiv, disciplina și pregătirea fizică în rândul pompierilor militari.Podium pentru ISU Someș Satu MareInspectoratul pentru Situații de Urgență Someș Satu Mare a fost reprezentat cu succes de soldatul Corondan Gheorghe, sportiv legitimat la CS Satu Mare și pregătit de antrenorul Horea Macarie.Acesta a obținut: Locul I la aruncarea greutății; Locul III la săritura în lungime.Rezultatele sale confirmă nivelul ridicat al pregătirii sportive din Satu Mare și faptul că disciplina dobândită pe stadion se transformă într-un avantaj esențial și în activitatea de pompier militar.Performanță extraordinară pentru sătmăreanul Leordean LucaUn alt produs al atletismului sătmărean care a impresionat la nivel național este sg. maj. Leordean Luca, din cadrul Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației.Sportivul a reușit o performanță de excepție, urcând de trei ori pe podium:Locul I – săritura în lungime; Locul II – aruncarea greutății; Locul III – alergare de viteză 100 metri.Leordean Luca este absolvent al LPS Satu Mare, promoția 2023, fiind legitimat în prezent la CS Satu Mare. După absolvirea Școlii de Pompieri de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești, acesta activează ca sergent major la Sighetu Marmației, dar continuă pregătirea atletică la Satu Mare, având ca obiectiv noi medalii naționale.Pregătirea sa este coordonată de antrenorul Radu Achim, unul dintre tehnicienii care contribuie constant la dezvoltarea noii generații de atleți sătmăreni.Mai mult decât sportExemplele lui Corondan Gheorghe și Leordean Luca arată că școala de atletism din Satu Mare nu produce doar sportivi de top, ci și oameni puternici, disciplinați și dedicați comunității. În cazul lor, performanța sportivă merge mână în mână cu responsabilitatea uriașă de a interveni pentru salvarea de vieți omenești.