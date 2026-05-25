Medalie de aur pentru Alexandra Gândea la Alger







































La juniori, Jeremos Álmos a concurat în limitele categoriei –66 kg. După un eșec suferit în calificări în fața algerianului Mossaab Algbelguidoum, judoka de la CSM Olimpia a revenit pe tabloul de recalificări, unde l-a învins pe Islam Oukkal. În meciul pentru medalia de bronz a fost însă învins de Boualam Aifa și a încheiat turneul pe locul al cincilea.





Judoka Alexandra Gândea, sportivă a CSM Olimpia Satu Mare, a obținut un nou rezultat important pe plan internațional, cucerind medalia de aur la competiția Algiers African Judo Open and Cup 2026, desfășurată în capitala Algeriei.Competiția a reunit sportivi din opt țări de pe trei continente, iar eleva antrenorului Pelcz Attila a dominat categoria de greutate –40 kg la cadeți. Sportiva sătmăreană a trecut pe rând de trei reprezentante ale țării gazdă: Nada Oumaima Algmahdjoub, Nardjes Algmaziz și, în finală, de Ourida Anfal Sandjakeddine. După victoria din ultimul act, imnul României a răsunat la Alger, Alexandra urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.