Etapa a șasea din play-off-ul Liga 4 Elite a adus clarificarea luptei pentru titlu. Victoria Carei a remizat spectaculos, scor 3–3, cu Recolta Dorolț, rezultat care o transformă matematic pe Talna Orașu Nou în noua campioană a județului Satu Mare, cu o etapă înainte de finalul sezonului.Chiar dacă Recolta mai are de jucat și o restanță echipa din Dorolț e acum la opt puncta în spatele liderului așa că Talna poate deschide deja șampania, cu o rundă înaintea finalului…Și se poate gândi la barajul de promovare în Liga a 3-a. Acolo unde va da peste campioana Sălajului.Partida disputată sâmbătă după-amiază la Carei a fost una spectaculoasă și plină de răsturnări de situație. Oaspeții au început excelent și au deschis scorul în minutul 25 prin Raul Ritli. Pentru fundașul formației din Dorolț, perioada este una specială, acesta celebrându-și nunta în urmă cu doar o săptămână.Bucuria oaspeților nu a durat însă prea mult. Gazdele de la Victoria au reacționat rapid, iar Horváth Dávid a întors rezultatul în doar zece minute, cu două goluri marcate în minutele 27 și 34, astfel că echipa din Carei a intrat la pauză în avantaj, 2–1.Ritmul ridicat s-a menținut și în repriza secundă. Recolta a revenit de fiecare dată pe tabelă prin golurile marcate de Varga Zoltán și Raul Apai, însă nu a mai reușit să dea lovitura decisivă. Pentru Victoria a mai înscris Cătălin Mărneanu, iar duelul s-a încheiat la egalitate, 3–3.În celălalt meci al rundei, Someșul Odoreu s-a impus pe teren propriu cu 2–0 în fața formației CSM Olimpia Satu Mare II. Interesant este faptul că acesta a fost singurul joc al etapei în care s-au marcat mai puțin de șase goluri. Pentru odoreni a marcat ”vulpea” Karson, o dublă de effect.Talna n-a avut nicio problem în a învinge o echipă satelit a celor de la Unirea Tășnad/Decebal. S-a terminat 8-4 după un meci în care combinate Tășnad/Decebal nu a putut conta pe jucători de la prima echipă…Care a jucat în aceeași zi în ultima rundă din Liga a 3-a, la Poli Timișoara.Rezultatele etapei a 6-a – Play-off Liga 4 EliteSomeșul Odoreu – CSM Olimpia Satu Mare II 2–0Marcatori: Fox Karson (38, 68)Victoria Carei – Recolta Dorolț 3–3Marcatori: Horváth Dávid (27, 34), Cătălin Mărneanu (62) / Raul Ritli (25), Varga Zoltán (53), Raul Apai (74)Rezultate anterioareUnirea Tășnad II – Talna Orașu Nou 4–8( 1-4) meci jucat la Orașu NouAu marcat: Barth Kevin (4)/ Negreanu( 2) , Mărieș( 2), Vasile C( 2) ., Suveg Nandor, Vonet ( autogol)Oașul 1969 Negrești-Oaș – Turul Micula 6–0Clasament1.Talna Orașu Nou – 48 puncte2.Recolta Dorolț – 40 puncte3.Oașul 1969 Negrești-Oaș – 26 puncte4.Turul Micula – 26 puncte5.Someșul Odoreu – 26 puncte6.Victoria Carei – 21 puncte7.Unirea Tășnad II – 19 puncte