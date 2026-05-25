Jocuri, ateliere creative, carusel și surprize pregătite pentru cei mici într-un eveniment dedicat bucuriei și imaginației

Cetatea Ardud își va deschide porțile pentru copii și familii într-un eveniment special organizat cu ocazia Zilei Copilului. În data de 29 mai, începând cu ora 10:00, vechea cetate medievală se va transforma într-un adevărat univers al copilăriei, unde cei mici vor fi personajele principale ale unei zile pline de magie, culoare și veselie.

Organizatorii promit o atmosferă de basm, în care râsetele copiilor și energia jocurilor vor anima curtea cetății pe tot parcursul zilei.

Ateliere, jocuri și multă distracție

Programul pregătit pentru eveniment cuprinde numeroase activități dedicate copiilor de toate vârstele. Cei mici vor putea participa la ateliere de creație și pictură, sesiuni de lectură și povești, concursuri interactive și jocuri recreative.

De asemenea, în curtea cetății vor fi amenajate carusele și topogane gonflabile, iar organizatorii anunță și multe alte surprize menite să transforme ziua într-o experiență memorabilă pentru întreaga familie.

Evenimentul își propune să ofere copiilor un spațiu în care imaginația să nu aibă limite, iar fiecare moment petrecut la cetate să devină o amintire frumoasă.

Comunitatea locală, implicată în organizare

Manifestarea este organizată de Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea Ardud, împreună cu Primăria Orașului Ardud și Consiliul Local Ardud, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ardud și grădinițele arondate.

Organizatorii transmit că își doresc ca fiecare copil să simtă că Cetatea Ardud este locul unde visele copilăriei devin realitate, chiar și pentru o singură zi.

O invitație la bucurie și familie

Evenimentul este deschis tuturor familiilor care doresc să petreacă timp de calitate într-un cadru special, încărcat de istorie și farmec.

„Vă așteptăm cu drag să scriem împreună o nouă poveste a copilăriei, într-un cadru de basm, la Cetatea Ardud”, transmit organizatorii.