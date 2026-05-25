Șoferul de 24 de ani s-a ales cu dosar penal după un control efectuat de polițiștii din Beltiug

Polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Beltiug au depistat, în seara zilei de 23 mai, un tânăr care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:20, pe Drumul Județean 196A, în localitatea Stâna, în timpul unor activități specifice desfășurate de oamenii legii pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere.

Oprit în trafic de polițiști

Autoturismul a fost tras pe dreapta pentru control, iar la volan se afla un tânăr de 24 de ani, din localitatea Socond.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Dosar penal pentru conducere fără permis

Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii reamintesc faptul că urcarea la volan fără drept legal reprezintă un pericol major pentru siguranța participanților la trafic și se pedepsește conform legislației în vigoare.

