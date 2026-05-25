Peste 400 de persoane legitimate și zeci de controale desfășurate pentru prevenirea faptelor violente și restabilirea climatului de siguranță

Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Satu Mare au desfășurat, la data de 22 mai, o amplă acțiune cu efective mărite în cartierul 14 Mai din municipiul Satu Mare, în contextul tensiunilor și al stării de nesiguranță generate după crima care a șocat recent comunitatea locală.

Intervenția oamenilor legii a avut ca scop principal menținerea ordinii publice și prevenirea unor noi incidente violente în zonă.

Verificări ample și controale în teren

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, activitățile desfășurate au vizat prevenirea și combaterea faptelor cu violență, identificarea persoanelor urmărite în temeiul legii, precum și depistarea celor care locuiesc fără forme legale.

Totodată, oamenii legii au urmărit combaterea fenomenelor care contribuie la crearea unui climat de insecuritate stradală, prin prezență activă în teren și controale desfășurate în mai multe puncte din cartier.

În cadrul acțiunii, polițiștii au legitimat peste 400 de persoane și au verificat mai mult de 100 de autoturisme.

Amenzi de peste 5.000 de lei

Pentru neregulile constatate pe parcursul verificărilor, au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 5.000 de lei.

Reprezentanții Poliția Română precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind descurajarea fenomenului infracțional și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în municipiu.