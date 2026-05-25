Autoritățile locale trebuie să transmită rapid raportările către MDLPA pentru ca investițiile finanțate prin PNRR să nu fie pierdute

Mobilizare fără precedent în județul Satu Mare, unde prefectul Altfatter Tamás a convocat de urgență primarii și reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, în contextul unui proces crucial pentru viitorul investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ședința organizată astăzi a avut ca principal obiectiv instruirea autorităților locale pentru transmiterea raportărilor obligatorii în platforma digitală a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), documente esențiale în cadrul renegocierii purtate de România cu Comisia Europeană privind proiectele PNRR.

Decizie luată după videoconferința cu premierul Ilie Bolojan

Întâlnirea de la nivel județean vine în continuarea unei reuniuni de lucru desfășurate în sistem videoconferință cu prefecții din întreaga țară, la care a participat și premierul Ilie Bolojan.

În cadrul acelei ședințe au fost stabilite măsuri urgente pentru accelerarea implementării proiectelor finanțate prin PNRR și pentru actualizarea exactă a stadiului investițiilor aflate în derulare la nivel național.

Ca urmare a concluziilor stabilite la nivel central, Instituția Prefectului a organizat rapid întâlnirea cu beneficiarii contractelor de finanțare, explicând procedurile de raportare și modul de utilizare a platformei MDLPA.

Raportările, decisive pentru păstrarea finanțărilor

Autoritățile atrag atenția că documentele și informațiile care trebuie încărcate în platformă reprezintă argumentul principal pentru menținerea proiectelor în cadrul finanțării europene. Totodată, acestea trebuie să demonstreze capacitatea administrațiilor locale de a finaliza investițiile până la termenele asumate — 31 iulie sau 31 august 2026, în funcție de tipul proiectului.

Orice întârziere, lipsă de documente sau raportare incompletă poate duce la excluderea proiectelor din PNRR, ceea ce ar însemna pierderea unor investiții importante pentru comunitățile locale.

Beneficiarii proiectelor derulate prin Ministerul Educației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor care nu au încă acces în platformă urmează să fie contactați direct de echipa MDLPA pentru primirea instrucțiunilor necesare.

Aproape 500 de proiecte și investiții de peste 173 milioane de euro

Potrivit prefectului Altfatter Tamás, la nivelul județului sunt în implementare nu mai puțin de 477 de proiecte finanțate prin PNRR, cu o valoare totală ce depășește 173 de milioane de euro.

Cele mai importante alocări financiare vizează domenii precum educația, infrastructura locală, eficiența energetică și programul RePower EU. Alte fonduri sunt direcționate către reforme sociale, managementul apei și al deșeurilor, turism, cultură, digitalizare, cercetare și protecția biodiversității.

„Este esențial să avem o imagine clară și actualizată asupra stadiului proiectelor, astfel încât să putem susține o implementare eficientă și coerentă a investițiilor la nivel județean și național”, a declarat prefectul județului Satu Mare, subliniind că obiectivul principal este păstrarea tuturor proiectelor care pot contribui la dezvoltarea comunităților locale.

Instituția Prefectului monitorizează permanent situația

Prefectura Satu Mare a anunțat că urmărește îndeaproape îndeplinirea obligațiilor de raportare de către toți beneficiarii din județ și că va acorda sprijin administrațiilor locale pentru completarea corectă și la timp a procedurilor impuse de MDLPA.