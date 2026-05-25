



În seara zilei de 24 mai, în jurul orei 23.00, prin apel la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Someș" Satu Mare, a fost anunțat un incendiu izbucnit în localitatea Irina, comuna Andrid.





La locul solicitării s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, cu un efectiv de 13 cadre militare. Pentru sprijin a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Andrid.









Ajunse la fața locului, echipajele operative au constatat faptul că incendiul se manifesta la o stivă amplasată în aer liber, formată din aproximativ 100 de rotobaloți de lucernă. Exista pericol de propagare atât la anexele gospodărești din apropiere, cât și la alți rotobaloți depozitați în zonă.





Pentru limitarea și lichidarea incendiului, forțele de intervenție au acționat concomitent pentru localizarea focarelor și protejarea construcțiilor aflate în vecinătate. În sprijinul intervenției a fost solicitat și un încărcător frontal, la fața locului fiind prezent și primarul UAT Andrid.





Datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul a fost localizat înainte ca flăcările să se extindă la construcțiile din apropiere.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost cel mai probabil generat prin fenomen de autoaprindere a rotobaloților, favorizat de umiditatea ridicată a materialului vegetal și de fermentația internă care a determinat acumularea progresivă de căldură până la atingerea temperaturii de aprindere.