Parlamentul a adoptat proiectul de lege care prevede eliminarea accizei pentru băuturile alcoolice tradiționale destinate consumului familial

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat adoptarea în Parlamentul României a proiectului de lege care prevede scutirea de la plata accizei pentru cantitatea de până la 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale produse pentru consum propriu.

Potrivit parlamentarului sătmărean, legea a fost votată miercuri, împreună cu amendamentele propuse de acesta, măsura fiind considerată un sprijin important pentru gospodăriile din mediul rural și pentru păstrarea tradițiilor românești.

„Pălinca este o istorie care se bea cu respect”

În mesajul transmis după adoptarea proiectului, Mircea Govor a subliniat importanța culturală și identitară a pălincii în comunitățile tradiționale din România.

„Pălinca — acest produs emblematic al Ardealului — nu este o simplă băutură. Este o istorie care se bea cu respect. Este munca de peste an, este rodul livezilor noastre și expresia unei lumi românești autentice”, a transmis deputatul.

Acesta a afirmat că votul din Parlament reprezintă o formă de recunoaștere și respect pentru gospodarii care au păstrat tradițiile și au transmis din generație în generație obiceiurile și identitatea satului românesc.

Sprijin pentru gospodăriile din mediul rural

Noua prevedere legislativă vizează gospodăriile care produc băuturi alcoolice tradiționale exclusiv pentru consum propriu, eliminând obligația plății accizei pentru o cantitate de până la 200 de litri.

Deputatul PSD a precizat că măsura are impact asupra comunităților rurale din zone precum Oaș, Codru, Maramureș, Sălaj și Cluj, dar și asupra producătorilor tradiționali din celelalte regiuni ale țării.

Potrivit acestuia, legea reprezintă și un semnal că tradițiile locale nu mai sunt privite „cu suspiciune și birocrație”, ci ca parte importantă a patrimoniului cultural românesc.

PSD își reafirmă susținerea pentru producătorii români

În declarația sa, Mircea Govor a reiterat faptul că Partidul Social Democrat va continua să susțină producătorii români și comunitățile rurale.

„Noi, PSD, vom rămâne alături de oamenii care muncesc, de producătorii români și de cei care păstrează identitatea și rădăcinile acestei națiuni”, a transmis parlamentarul sătmărean.

Adoptarea proiectului este considerată de inițiatori o măsură cu valoare atât economică, cât și simbolică, în sprijinul tradițiilor și al gospodăriilor familiale din România.