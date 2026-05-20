



Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare organizează joi, 21 mai 2026, de la ora 14:00, ceremonia de dezvelire a două plăci comemorative dedicate unor personalități care au marcat profund istoria educației sătmărene: profesorul Gheorghe Cosma și dr. Vasile Lohan.

Evenimentul reprezintă un gest de recunoștință și respect față de contribuția remarcabilă pe care cei doi au avut-o în dezvoltarea învățământului și în consolidarea prestigiului Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Dr. Vasile Lohan, originar din Negrești-Oaș, a fost primul director român al liceului după Marea Unire, fiind numit în funcție în anul 1919. De-a lungul activității sale, a contribuit la organizarea și dezvoltarea instituției într-o perioadă importantă pentru învățământul românesc din Transilvania.

Profesorul Gheorghe Cosma, fost elev și ulterior director al liceului, a dedicat zeci de ani educației și formării generațiilor de elevi sătmăreni. Absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, acesta a fost profesor și director al liceului timp de 15 ani, contribuind și la elaborarea mai multor lucrări dedicate istoriei Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Programul ceremoniei va include intonarea Imnului Național al României și a imnului colegiului, alocuțiuni dedicate celor două personalități, un serviciu religios Te Deum oficiat de un sobor de preoți, precum și momentul solemn al dezvelirii plăcilor comemorative.

După festivitate, participanții vor lua parte la o sesiune de comunicări organizată în Amfiteatrul de Matematică al colegiului.

Organizatorii consideră că acest demers reprezintă nu doar un act simbolic de recuperare a memoriei academice, ci și o lecție de respect pentru valorile autentice care au contribuit la formarea identității culturale și educaționale a Sătmarului.