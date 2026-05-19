Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului și prevenirea extinderii focului către construcțiile din apropiere

Momente de panică, marți, 19 mai 2026, în municipiul Carei, după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări în parcarea unui centru comercial. Intervenția promptă a pompierilor militari a împiedicat extinderea incendiului și producerea unor pagube mai mari.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentul de Pompieri Carei, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată de șase cadre militare.

Mașina a luat foc în timpul deplasării

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, autoturismul s-a aprins în timp ce se afla în mers. Conducătorul auto a reușit să oprească vehiculul și să îl parcheze în zona centrului comercial înainte ca incendiul să se manifeste violent.

La sosirea echipajelor de intervenție, mașina ardea generalizat, existând pericolul ca focul să se extindă la obiectivele din apropiere.

Flăcările au afectat și o anexă din apropiere

În urma incendiului, aproximativ 10 metri pătrați dintr-o anexă gospodărească aflată în vecinătate au fost afectați de flăcări.

Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să limiteze propagarea focului și să reducă pagubele materiale.

Cauza probabilă: scurtcircuit electric

În urma verificărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile reamintesc conducătorilor auto importanța verificării periodice a instalațiilor electrice ale autovehiculelor pentru prevenirea unor astfel de situații periculoase.