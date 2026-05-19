Tinerii artiști sătmăreni au obținut premii importante la competiția desfășurată la Slobozia, confirmând încă o dată valoarea învățământului artistic din municipiu

Liceul de Arte „Aurel Popp” a fost reprezentat cu succes de un lot format din șapte elevi la etapa națională a Olimpiadei de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor, desfășurată în perioada 12–15 mai 2026, la Slobozia.

Participarea elevilor sătmăreni s-a concretizat prin rezultate remarcabile și distincții importante, obținute la mai multe secțiuni ale competiției, confirmând nivelul ridicat de pregătire artistică și implicarea profesorilor coordonatori.

Premiul I pentru secția Grafică

Cea mai importantă distincție a fost obținută de eleva Farkas Hannelore Dóra, din clasa a XII-a B, Secția Grafică, care, sub îndrumarea profesoarei Király Gabriela, a câștigat Premiul I.

Un alt rezultat deosebit a fost obținut de Ács-Muhi Klára, elevă în clasa a XII-a B la Secția Pictură de șevalet, care a obținut Premiul al III-lea. Pregătirea acesteia a fost coordonată de profesoarele Belecciu Lola și Mitroi Timea Clara.

Premii speciale pentru creativitate și expresivitate artistică

În cadrul aceleiași competiții, două eleve ale liceului au fost recompensate cu premii speciale. Este vorba despre Ghiarfaș Theodora, din clasa a XI-a A, Secția Grafică, coordonată de prof. Mitroi Timea Clara, și Hajas Melissa Katy, din clasa a XII-a A, Secția Textile, pregătită de profesorii Varga Diana Rodica și Révész Csaba.

Rezultate valoroase pentru întregul lot participant

Au avut prestații apreciate și ceilalți membri ai delegației sătmărene: Junjan Oana Maria, clasa a XII-a C, secția Arhitectură, coordonată de prof. Benovszky Eszter Magda, Lazar Renata, clasa a XI-a A, coordonată de profesorii Varga Diana Rodica și Király Gabriela, precum și Onica Valentina Danusia, clasa a XI-a C, pregătită de profesorii Vancea Horia Alexandru și Pethő Bruno Cristopher.

Munca și talentul, răsplătite la nivel național

Rezultatele obținute la această competiție națională reprezintă o nouă confirmare a valorii actului educațional și artistic oferit de Liceul de Arte „Aurel Popp”, instituție care continuă să formeze generații de tineri talentați și apreciați la nivel național.

Profesorii coordonatori și elevii participanți merită felicitări pentru implicare, perseverență și performanțele care duc mai departe prestigiul învățământului artistic sătmărean.