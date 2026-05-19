19.05.2026 19:28
Siguranța cetățenilor, prio-ritatea polițiștilor sătmăreni
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 18 mai a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 17.000 de lei.
Totodată, polițiștii sătmăreni   au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 140.000 de lei.

Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!
Respectați regimul legal de viteză! 
Nu efectuați manevra unei depășiri pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis! 
Manifestați o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a le acorda prioritatea la care această categorie de participanți la traficul rutier are dreptul!
   Pietonii să traverseze numai pe trecerile semnalizate și doar după ce s-au asigurat temeinic;
Bicicliștii să circule doar pe pistele special amenajate sau pe partea carosabilă, respectând regulile de circulație;
Evitați circulația cu autovehiculele care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale (frânare, direcție, iluminare, evacuare).
Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.
