Consiliul Județean a dat startul uneia dintre cele mai importante investiții în siguranța rutieră din acest an, finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027

Siguranța participanților la trafic reprezintă una dintre prioritățile administrației județene în anul 2026, iar după aprobarea în unanimitate a bugetului județului, autoritățile au trecut rapid la implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră: iluminarea a 316 treceri de pietoni amplasate pe drumurile județene.

Președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, a convocat deja prima întâlnire de lucru dedicată acestui proiect amplu, care are ca obiectiv creșterea gradului de siguranță pentru pietoni, în special în zonele intens circulate din localități.

Lucrările au început deja în teren

Firma executantă, FLASH LIGHTING SERVICES S.A., a demarat montarea stâlpilor care vor susține noile sisteme de iluminat la trecerile de pietoni situate în intravilanul localităților.

Proiectul presupune realizarea unui sistem modern și eficient de iluminat, alimentat din rețeaua națională de distribuție a energiei electrice. Investiția include rețele de alimentare subterane, stâlpi metalici amplasați pe ambele părți ale carosabilului și corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

Tehnologie LED pentru vizibilitate sporită

Noile aparate de iluminat vor utiliza lumină asimetrică, special concepută pentru a crea un contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilă. Astfel, șoferii vor putea observa mult mai ușor pietonii, în special pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă.

În plus, sistemul va beneficia de tehnologie de telegestiune, care va permite controlul și monitorizarea eficientă a întregii infrastructuri de iluminat, contribuind atât la reducerea consumului energetic, cât și la intervenții rapide în cazul eventualelor defecțiuni.

Investiție de peste 19 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului este de 19.405.421 de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Potrivit estimărilor, lucrările vor fi finalizate în termen de opt luni.

Prin această investiție, administrația județeană urmărește reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței pentru pietoni și conducători auto deopotrivă, în special în zonele în care traficul rutier este intens.