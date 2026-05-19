Ziua Internațională a Medicului de Familie, sărbătorită anual în data de 19 mai, a fost marcată și la Satu Mare printr-un mesaj de apreciere adresat medicilor care activează în domeniul medicinei de familie.

Purtătorul de cuvânt al Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, a transmis un mesaj de respect și recunoștință colegilor săi medici de familie, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în sistemul medical.

Mesaj de apreciere pentru medicii de familie

„La mulți ani cu respect colegilor mei medici de familie! De asemenea și fiicei și colegei mele, dr. Maya Pfau, care a îmbrățișat și ea această frumoasă profesie!”, a transmis dr. Iulian Pfau Sălăgeanu.

Mesajul evidențiază importanța medicinei de familie, considerată primul și unul dintre cele mai importante puncte de contact dintre pacient și sistemul de sănătate.

O zi dedicată medicilor din întreaga lume

Ziua Internațională a Medicului de Familie a fost instituită în anul 2010 de Organizația Mondială a Medicilor de Familie (WONCA) și a devenit, de-a lungul anilor, un moment important de recunoaștere a contribuției medicilor de familie și a echipelor de îngrijire primară în comunități din întreaga lume.

Această zi are rolul de a evidenția importanța prevenției, a monitorizării continue a stării de sănătate și a relației apropiate dintre medic și pacient, elemente fundamentale pentru un sistem medical eficient și accesibil.

Medicina de familie, pilon esențial al sistemului sanitar

Medicii de familie joacă un rol decisiv în diagnosticarea timpurie a afecțiunilor, monitorizarea pacienților și îndrumarea acestora către servicii medicale specializate atunci când este necesar.

Prin activitatea lor zilnică, aceștia contribuie la menținerea sănătății comunității și la buna funcționare a sistemului public de sănătate.



