Instituții publice, universități și angajatori și-au unit forțele pentru integrarea profesională a tinerilor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a deschis marți, 19 mai 2026, porțile Târgului de orientare în carieră, eveniment organizat în cadrul proiectului european „Active Youth în Regiunea Nord-Vest – Rețea Integrată pentru Tineri”, finanțat prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului „Educație și Ocupare” 2021–2027.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului educațional și ai mediului de afaceri, având ca obiectiv principal sprijinirea tinerilor în identificarea oportunităților profesionale și facilitarea accesului pe piața muncii.

Parteneriat regional pentru integrarea tinerilor

La deschiderea târgului a participat prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de reprezentanții instituțiilor partenere și ai companiilor implicate în proiect.

Proiectul este implementat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, AJOFM Satu Mare și AJOFM Bistrița-Năsăud.

Inițiativa este dedicată în special tinerilor din categoria NEETs – persoane cu vârste între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională.

Dialog direct între angajatori și tineri

Târgul de orientare în carieră a oferit participanților oportunitatea de a interacționa direct cu angajatori din diverse domenii de activitate, de a beneficia de consiliere profesională și de a descoperi programe de formare adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.

Directorul AJOFM Satu Mare, Simona Derșidan, a prezentat principalele obiective ale proiectului, subliniind faptul că instituțiile partenere urmăresc rezultate concrete și măsurabile.

Astfel, cel puțin 500 de tineri NEETs din Regiunea Nord-Vest urmează să fie integrați pe piața muncii prin servicii de consiliere, mediere și plasare profesională, iar peste 800 de persoane din grupuri vulnerabile vor beneficia de orientare în carieră și sprijin personalizat.

Sprijin pentru antreprenoriat și economie socială

Un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unor parteneriate durabile cu angajatorii locali și regionali, pentru ca oferta de formare profesională să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale economiei.

Totodată, proiectul încurajează inițiativele antreprenoriale și dezvoltarea economiei sociale, oferind tinerilor alternative viabile pentru construirea propriului parcurs profesional.

Mesajul prefectului: „Tinerii trebuie sprijiniți să își valorifice potențialul”

Prefectul Altfatter Tamás a evidențiat importanța colaborării dintre instituțiile publice, mediul universitar și mediul economic.

„Instituțiile statului au responsabilitatea de a crea cadrul în care fiecare tânăr să își poată valorifica potențialul. Acest târg este o expresie concretă a angajamentului administrației față de viitorul profesional al tinerilor din județul nostru”, a declarat prefectul județului Satu Mare.

Susținere din partea administrației locale și județene

La eveniment au participat și vicepreședinții Consiliul Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, care au transmis că instituția susține activ proiectele dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor.

De asemenea, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a subliniat implicarea administrației locale în susținerea inițiativelor care facilitează dialogul dintre elevi, studenți și angajatori.

Prin acest proiect european, autoritățile și partenerii implicați își propun să reducă rata șomajului în rândul tinerilor și să contribuie la construirea unei piețe a muncii moderne, competitive și adaptate provocărilor actuale.