Primăria Satu Mare investește peste 2,67 milioane de lei în modernizarea infrastructurii rutiere

Locuitorii din zona Bercu Roșu vor beneficia, în perioada următoare, de condiții moderne de circulație, după ce Primăria Municipiului Satu Mare a demarat proiectul de asfaltare a patru străzi de pământ din cartier.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a semnat contractul de execuție pentru modernizarea Drumului Luncii, Drumului Petalelor, Drumului Vinului și Drumului Afinelor, investiția fiind realizată din bugetul local.

Investiție de peste 2,67 milioane de lei

Lucrările vor fi executate de S.C. Antrepriza Reparații și Lucrări ARL Cluj-Napoca, iar valoarea totală a proiectului depășește 2,67 milioane de lei.

Potrivit administrației locale, lungimea totală a celor patru străzi care vor fi modernizate este de 2,34 kilometri, iar termenul de execuție prevăzut în contract este de 12 luni.

Modernizare pentru o zonă aflată în dezvoltare

Asfaltarea acestor străzi reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii din zona Bercu Roșu, una dintre zonele aflate în continuă extindere la nivelul municipiului Satu Mare.

Prin această investiție, autoritățile locale urmăresc îmbunătățirea condițiilor de trafic, creșterea confortului locuitorilor și facilitarea accesului în cartier, în special în perioadele cu precipitații, când drumurile de pământ creează dificultăți de circulație.

„Faptele fac diferența”

La semnarea contractului, primarul Kereskényi Gábor a subliniat importanța continuării investițiilor în infrastructura orașului.

„Faptele fac diferența! Astăzi am semnat contractul de execuție pentru modernizarea a patru străzi de pământ din zona Bercu Roșu. Continuăm!”, a transmis edilul municipiului Satu Mare.

Prin acest proiect, municipalitatea își propune să continue programul de modernizare a infrastructurii rutiere și de creștere a calității vieții în toate cartierele orașului.