



Cel mai apreciat weekend de către familiile sătmărene revine pentru a nouăsprezecea oară, şi soseşte anul acesta cuplat cu deja consacratul eveniment Satul mic la Satu Mare şi numeroase alte surprize interesante.

Organizatorii au pregătit un program captivant pentru zilele de 22-24 mai, ce include spectacole pentru copii, concerte, o paradă de Ziua Copilului, un quiz pentru familii, gastronomie și produse sătmărene. Programul variat este conceput pentru a fi pe gustul tuturor generaţiilor. Organizatorii aşteaptă cu drag tot publicul în deja consacrata locaţie a Grădinii Romei.

Evenimentul este organizat de Fundația Identitas și Inițiativa Tineretului Maghiar, respectiv co-organizat de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, Academia de Fotbal Partium, Asociaţia Agricultorilor Maghiari din Judeţul Satu Mare, Reţeaua Facilitatorilor Rurali din Partium, Clubul Pensionarilor Prietenia, Asociația Borókagyökér și Organizaţia Judeţeană de Femei a UDMR Satu Mare, Asociația Viticultorilor și Vinificatorilor din Județul Satu Mare, Asociaţia Crescătorilor de Animale Mici din Satu Mare, Clubul Foto Vénig László, Serviciul de Ajutor Maltez.

Evenimentul este susţinut de: Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural GM Zamfirescu, Fundaţia Communitas, Fondul de Cooperare Naţională, Zoli Husi, Fondul Bethlen Gábor.

Sponsori speciali sunt Zirmer Bud SRL şi reţeaua de Farmacii Catena.

Parteneri Media: Bihari Napló, City Radio, EgyediFilm, Gazeta de Nord-Vest, Krónika, PortalSM, PresaSM, Radio Cluj, Satu Mare Media, Satu Mare News, Szatmar.ro, Szatmári Friss

Vineri, 22 mai

Scena mare – Grădina Romei

17.00 A XIV-a ediție a Galei de dans popular „Aleasa Zi de Rumene Rusalii”, organizată de Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cu susţinerea Consiliului Judeţean Satu Mare. În cadrul galei de dansuri populare vor urca pe scena din Grădina Romei ansamblurile de dans popular din județ.

Gala va fi încheiată cu programul susţinut de Ansamblul Szatmár din Mátészalka.

Programe permanente

15.00 Târg meşteşugăresc – organizat de Asociaţia Borókagyökér

15.00 Târgul produselor sătmărene – organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană

16.00 Grădină de bere - atmosferă chill-zone cu beri bine răcite

23.00 - Dj A-RON.

Sâmbătă, 23 mai

10.00 Paradă cu picioroange pe traseul Teatrul de Nord - Grădina Romei, cu participarea Companiei de Comedianţi Cataligari.

Scena mare – Grădina Romei

11.00 Fata babei şi fata moşneagului – spectacolul Trupei de Păpuşari Völgyhajó, pentru cei mai mici. Spectacolul interactiv de 45 de minute adaptează bine-cunoscuta poveste a fraților Grimm special pentru copiii preșcolari și din clasele primare, adunați în faţa paravanului de păpușari. Spectacolul îi încântă pe cei mici cu păpuși pe baghetă și de mănușă, dar și cu jocul actorilor.

12.00 Spectacol al Companiei de Comedianţi Cataligari Garagulya

Termenulimplic de Garagulya reproduce o denumire populară a cataligelor. Îndemânarea năzdrăvană a vechilor comedianţi ambulanţi, atmosfera actorilor şi muzicanţilor din iarmaroace sunt tipice pentru spectacolele companiei. În cei 24 de ani de existenţă au evoluat în aproape 1700 de locaţii: festivaluri, zile ale comunelor, târguri şi alte evenimente, având în comun voia bună adusă în rândul publicului. În fiecare spectacol caută piticii publicului, pe care îi implică în numerele lor de acrobaţii şi comedie.

11.00 Şapte probe – întrecere de iscusinţă pentru copii

14.00 Premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade regionale

16.30 Ceremonia de premiere a Concursului de vinuri din județul Satu Mare, organizată de Asociația Viticultorilor și Vinificatorilor din Județul Satu Mare

17.00 Spectacol susţinut de corul Clubului Pensionarilor Prietenia.

18.30 Concert Dupla KáVé

Trupa Dupla KáVé a fost înființată în 1998, iar de atunci se bucură de un succes neîntrerupt. De-a lungul anilor, membrii trupei s-au străduit mereu să ofere publicului ceva nou și unic, astfel au lansat 19 albume, dintre care numeroase au devenit discuri de aur, de platină sau de dublu platină. Albumul intitulat „Piros pohár” a câștigat în 2021 Premiul Fonogram pentru muzică maghiară, la categoria „Albumul anului de muzică tradițională de petrecere”. Acum patru ani, în timpul pandemiei, Jenő Váradi a părăsit scena muzicală, iar de atunci formația Dupla KáVé continuă cu un singur protagonist, István Köteles, însă popularitatea producţiei nu a scăzut. Vă dorim distracție plăcută!

21.00 Concert Mehringer

Nominalizat la Premiul Fonogram și considerat una dintre cele mai originale figuri ale noii generații din muzica pop maghiare, Mehringer de patru ani compune și susține concerte în toată țara. A devenit cu adevărat notoriu în 2025, prin piesa „Szar az élet” (Viață de rahat), transmițându-și gândurile publicului prin versuri explicite și melodii energice. A susținut două concerte cu casa închisă la clubul Akvárium, este un invitat stabil la festivalurile de vară din țară și a urcat pe scenă atât la MVM Dome, cât și la Arena Papp László. Pe lângă aparițiile sale personale, Mehringer se bucură de o popularitate deosebită, piesele sale depășind 80 de milioane de streamuri, are 240.000 de ascultători lunari pe Spotify, piesele sale sunt difuzate de posturi radio, iar pe YouTube noile sale piese se află constant în fruntea listei de noi trenduri.

Programe permanente:

Insula Facilitatorilor Rurali Partium :

Satul mic la Satu Mare organizat de Reţeaua Facilitatorilor Rurali Partium

10.00 La mângâiat animăluțe – organizat cu implicarea Asociaţiei Crescătorilor de Animale Mici din Satu Mare

10.00 Curte ţărănească tradiţională

10.00 - 20.00 Târgul produselor sătmărene – organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană

Colţul micilor horticultori – workshop de plantare şi de meşteşuguri pentru copii.

Expoziţie foto – Valorile vinicole ale judeţului Satu Mare prin arta fotografiei - organizată în cooperare cu Clubul Foto Vénig László.

14:00 - 18:00 Forme spectaculoase din aluat– Prezentare interactivă: descoperă arta brutăriei de pâini şi covrigi cu Brutăria Péli

16:30 - Colţul apicultorului – Fă cunoştinţă cu lumea albinelor printr-un stup special, de prezentare. Prin prezentarea susţinută se vor explica procesele ce au loc în interiorul stupului deschis, se poate degusta mierea şi sunt prezentate procedeele tipice pentru producerea de miere şi alte produse apicole.

17.00 Incursiune în lumea păsărilor – prezentări interactive cu participarea „Omului cu păsările”

09.00 Concurs de gulaş la ceaun. Juriul format din Zoli Takács, Béla Csorvási şi şeful de restaurant Tibor Lizák, va căuta şi premia cel mai gustos gulaş preparat la ceaun:.

09.00 Pliere de hârtie Origami, organizată de Clubul Pensionarilor Prietenia.

11.00 Programe de Rusalii la Serviciul de Ajutor Maltez. Locaţie: Casa Malteză, vis-á-vis cu intrarea principală a Grădinii Romei.

Scopul programelor de Rusalii organizate de Serviciul de Ajutor Maltez este de a oferi copiilor din clasele primare posibilitatea de a trăi spiritul sărbătorii printr-o serie de experiențe deosebite. În cadrul programelor, jocul va fi metoda principală, prin care copiii se pot implica în diferitele activități în mod creativ, activ și cu bucurie. Activitățile se concentrează pe creativitate și experiența comunitară, dezvoltând în același timp cooperarea și comunicarea, într-o atmosferă veselă și primitoare.

În cursul acestui weekend copiii sunt aşteptaţi la Casa Malteză în patru intervale: dimineața, între orele 11:00 și 13:00 cei din clasa pregătitoare – a II-a, după-amiază între orele 16:00 și 18:00, cei din clasele III - IV. Programele de sâmbătă și duminică au aceeași tematică.

Participarea este gratuită dar condiţionată de înregistrare prealabilă, fiindcă locurile sunt limitate la 28 de copii la un program.

10.00 - 18.00 Adoptă un cățeluș! – în organizarea Asociaţiei Free Life

11.00 Programe de dresaj canin organizate de Bad Dog School

11:00 – loc de joacă/poligon pentru câini – deschis toată ziua

11:00 – începe înregistrarea la Concursul de frumuseţe câini hobby şi de refuzarea hranei

12:00 – cunoaşterea/mângâierea câinilor

13:00 – proiecţii tematice despre dresaj, cosmetică canină, jocuri de antrenament

13:20 – Quiz cu premii

14:00 – fotografiere câine-stăpân

15:00 – prezentare de dresaj şi consultanţă oferită celor prezenţi

16:00 – fotografiere câine-stăpân





14.00 Concurs de şah pentru juniori

Grădină de bere

10.00 Atmosferă chill-zone cu beri bine răcite

15.00 Quiz cu muzică live cu titlul „Ciobăn-AS năzdrăvan”

Vă invităm la un quiz de cultură generală de după-amiază, în cadrul căruia, pe lângă părinți, și copiii vor juca un rol important! Vă încurajăm, așadar, să vă aduceți neapărat copiii de vârstă școlară și să vă înscrieți echipele de maximum 5 persoane la un concurs de cultură generală plin de muzică și distracție.

Quizul e organizat şi moderat de Zsolt Kovács, iar partea muzicală e susţinută de Róbert Fehér.

Participarea este gratuită dar condiţionată de înscriere prealabilă la link-ul: https://forms.gle/ocmKv9hyPhh8gyJ97





18:00 - 24:00 Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Județean Satu Mare

Ultima intrare: 23:30

Muzeul de Istorie - O celebrare a tradiției și inovației prin experiențe culturale interactive:

• Expozițiile permanente: Științe ale naturii, Arheologie, Istorie, Etnografie

• Moment folcloric susținut de Ansamblul „Cununița Năzdrăvană” – ora 18:00

• „Noaptea Albă a micilor exploratori” (18:00–21:00)

tir cu arcul, atelier de modelaj în lut, experiență VR, observații astronomice cu telescop profesional

Tarif: 20 lei/persoană

Înscrieri: 0763 738 984

• Prezentare de modă „Peretarele bunicii” – Mia Ardelean – ora 21:00

Partener: Trust Event & More

• „Muzeul jocurilor pe calculator”



Muzeul de Artă - Dialog între expresia artistică contemporană și energia creativă a prezentului:

• Expozițiile permanente: Aurel Popp și Alexandru Crișan

• Expoziția temporară „Micul Prinț”, ediția XXXI

• Muzică și atmosferă inspirată de cultura pop a anilor ’90 și 2000

• Live painting cu artiști invitați

• Ateliere creative și activități interactive pentru copii

23.00 Karaoke

Duminică, 24 mai

08.00 Provocare semimaraton – adunare de la ora 7.30 la Podul Prieteniei. Organizator: Academia de Fotbal Partium

Se pot parcurge şi distanţe mai scurte, nu doar cea de semimaraton (21,1 km). Cei dornici vor avea posibilitatea de participa la curse de 5, 10 sau 15 km. Organizatorii asigură la fiecare 2,5 km câte un checkpoint, loc de odihnă şi de hidratare. Înregistrările se fac prin completarea formularului următor:

https://forms.gle/YHEpnJK8aE46sX8D8

10.00 - 14.00 Alegerea Craiului de Rusalii – eveniment organizat de Asociaţia Borókagyökér

Scena mare – Grădina Romei

10:00 Madzag Jankó şi Nyúl Dani – Trupa de Păpuşari Kacagó

Din creionul povestitorului Pál Korcsmáros prinde viață băiețelul slăbuț și neîndemânatic, Jankó Madzag, care, la îndemnul prietenilor săi, pornește într-o drumeție. Pe drum, însă, adoarme, iar în visul său apare un uriaș adevărat. Uriașul îi promite obiecte magice, dacă trece probele, iar cu aceste obiecte ar putea învinge chiar și un urs la lupte. Jankó Madzag începe să mănânce mâncare sănătoasă și se înscrie la antrenamentele de gimnastică ale lui Dani Nyúl. Spre bucuria prietenilor săi și a întregii familii Nyúl, el devine mai puternic și ajunge cel mai agil și mai puternic băiat din cartier. Spectacolul interactiv și vesel este recomandat celor mai mici.

11:00 Doar o dată fuse târg de câini la Buda – Trupa de Păpuşari Kacagó

Piesa interactivă de păpuși a Teatrului de Păpuși „Kacagó”, intitulată Doar o dată fuse târg de câini la Buda, preia povestea regelui Matia, făcător de dreptate, cu costume și muzică de epocă. Piesa prezintă rivalitatea dintre regele Matia și gospodarul înstărit dar lacom, la finalul căreia regele, ajutat de câinele Morzsa, îi dă o lecție personajului arogant. Piesa Teatrului de Păpuși Kacagó este recomandată copiilor de vârstă preșcolară și din clasele mici.

12.00 Ariciul care tânjea după iubire – în interpretarea Trupei de Păpuși Csodavilág

Trupa de Păpuși Csodavilág este un grup de teatru de păpuși format din cadre didactice, înființat la sfârșitul anului 2025. Trupa este alcătuită din educatoare și îngrijitoare de copiimici care lucrează la grădinița și creșa Liceului Reformat din Satu Mare și care, prinspectacolele lor, sădesc semințele credinței în sufletele preșcolarilor și școlarilor mici. Ei pregătesc fiecare spectacol cu multă dragoste. Cu ajutorul Asociației Noua Speranță, vestescCuvântul lui Dumnezeu în grădinițele și școlile din județul Satu Mare și din județeleînvecinate.



17.00 Spectacol susţinut de corul Clubului Pensionarilor Prietenia

18.30 Concert Dreamflow

Formaţia DreamFlow din Reghin înființată în mai 2020 a câștigat de atunci numeroase premii, fiind recunoscută în cadrul diverselor emisiuni pentru talente. Una dintre perioadele cele mai de succes din cariera lor a fost anul 2023, când a apărut single-ul lor intitulat „Bújjunk a Hold mögé” (Să ne ascundem după Lună) și au compus imnurile Festivalului KULT și ale postului de radio Paprika. În plus, au urcat de mai multe ori pe scenă în Transilvania și Ungaria, ca invitați ai Bagossy Brothers Company. De-a lungul carierei lor, au cântat, printre altele, la festivaluri renumite precum Vibe, Tusványos, Tabakó, Double Rise, Sic Feszt etc.

21.00 Concert Ildikó Keresztes

În semn de recunoaștere a performanțelor sale de înaltă calitate artistică, de o polivalenţă remarcabilă, artista a fost distinsă cu Crucea de Cavaler a Ordinului de Merit al Ungariei, ea deține două premii eMeRTon și premiul Máté Péter. Vocea sa profundă şi uşor răguşită, stilul ei de interpretare sincer vrăjesc imediat publicul, indiferent dacă o ascultăm cântând pop sau blues-rock. Pe lângă concertele, rolurile sale teatrale și aparițiile la emisiuni televizate, participă în mod regulat la evenimente caritabile, fiind cunoscută şi pentru devotamentul ei faţă de protecția animalelor. În sufletul său, ea a rămas mereu ardeleancă: rădăcinile sale puternice, credința și setul ei de valori îi definesc întreaga activitate.

Grădină de bere

10.00 Atmosferă chill-zone cu beri bine răcite

12.00 Eu şi animalul meu preferat - concurs de desen în 3 categorii: copii preşcolari și din clasa pregătitoare, elevii din clasele I-III, respectiv IV-VI. Înscrierea se face pe bază de înregistrare. Vă puteți înscrie la adresa de e-mail verseny.szatmarinoszervezet@gmail.com sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizaţiei Judeţene de Femei a UDMR Satu Mare.





Sala de sport a Liceului Reformat

17.00 Aerobic cu Attila Katus

Attila Katus este antrenor personal, consultant în stil de viață și sportiv campion mondial și european. Între 1993 și 2001 a concurat la aerobic sportiv, între 1994 și 2001, ca membru al lotului național al Ungariei, în categoria trio, în formaţia Pécsi Sasok, a câştigat campionatul mondial de șase ori, de două ori a devenit campion european, dar a câștigat şi Jocurile Mondiale, organizate o dată la patru ani. Cariera sa a fost recunoscută prin numeroase distincții prestigioase. De această dată, Attila Katus oferă un antrenament de aerobic de 45 de minute pentru cei care doresc să intre în formă, momentul sportiv fiind completat cu sfaturi despre stilul de viață și prezentarea unor produse.

Programe permanente:

Insula Facilitatorilor Rurali Partium :

Satul mic la Satu Mare organizat de Reţeaua Facilitatorilor Rurali Partium

10.00 La mângâiat animăluțe – organizat cu implicarea Asociaţiei Crescătorilor de Animale Mici din Satu Mare

10.00 Curte ţărănească tradiţională

10.00 - 20.00 Târgul produselor sătmărene – organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană

Colţul micilor horticultori – workshop de plantare şi de meşteşuguri pentru copii.

Expoziţie foto – Valorile vinicole ale judeţului Satu Mare prin arta fotografiei - organizată în cooperare cu Clubul Foto Vénig László.

10:00 - 18:00 Plimbări cu caleaşca

14:00 - 18:00 Forme spectaculoase din aluat – Prezentare interactivă: descoperă arta brutăriei de pâini şi covrigi cu Brutăria Péli

16:30 Colţul apicultorului – Fă cunoştinţă cu lumea albinelor printr-un stup special, de prezentare.

11.00 Programe de Rusalii la Serviciul de Ajutor Maltez.

11.00 Programe de dresaj canin organizate de Bad Dog School

12:00 – loc de joacă/poligon pentru câini – deschis toată ziua

12:30 – proiecţii tematice despre dresaj, cosmetică canină, jocuri de antrenament

13:00 – fotografiere câine-stăpân

14:00 – JIM&GIO cosmetică canină, prezentare informativă despre cosmetica şi îngrijirea câinilor

15:00 – Concurs de frumuseţe câini hobby, arbitri: Ágnes Antal şi István Antal

16:00 – Gală de prezentare – evoluţia câinilor campioni din Satu Mare

16:00 – concurs de refuzarea hranei pentru câini

14.00 Concurs de şah pentru seniori

Insula Boróka – organizată de Asociaţia Borókagyökér

Lumea diversă a meşteşugurilor îşi aşteaptă şi în acest an vizitatorii mici şi mari pe Insula Boróka, unde vor putea întâlni jocuri populare distractive - orice generaţie îşi va găsi ceva pe plac.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul!