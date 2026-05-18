



🎼 Concert simfonic – Tablouri dintr-o expoziţie 🎼

Joi, 21 mai | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | ab. 45





Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” vă invită la un concert simfonic sub bagheta dirijorului Theo Wolters, avându-l ca solist pe pianistul Mihai Ritivoiu. Programul serii aduce în prim-plan două capodopere ale repertoriului simfonic, într-o călătorie muzicală de la expresivitatea și forța muzicii lui Beethoven la imaginile sonore spectaculoase create de Mussorgsky.





În program:

🎹 Ludwig van Beethoven – Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră „Imperial”

🖼️ Modest Mussorgsky/ Maurice Ravel – Tablouri dintr-o expoziţie





O seară dedicată marilor creații ale muzicii clasice, în interpretarea orchestrei Filarmonicii, alături de invitați de prestigiu.





🎟️ Acces pe bază de abonament: ab. 45 sau bilet de intrare

📍 Sala de concerte a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” – Satu Mare

Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii





Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu sprijinul Consiliul Județean Satu Mare, ordonatorul principal de credite.





Mihai Ritivoiu

S-a născut la Bucureşti şi a început studiul pianului la vârsta de 6 ani. În 2012 a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București, clasa de pian a profesorului Viniciu Moroianu. Ulterior a obţinut un masterat la Guildhall School of Music & Drama din Londra, unde a studiat cu Joan Havill. S-a perfecţionat cu Dimitri Bashkirov, Dominique Merlet, Richard Goode şi Emmanuel Ax şi a beneficiat de consilierea şi îndrumarea pianistului român Valentin Gheorghiu.

A câştigat Concursul Naţional Dinu Lipatti din București în 2010 şi a fost laureat al Concursului Internaţional George Enescu, secţiunea pian, în 2011. A susţinut concerte de cameră şi recitaluri în România, Anglia, Franţa, Portugalia, Elveţia şi Italia, în săli ca Ateneul Român, St Martin-in-the-Fields, Wigmore Hall, Barbican Centre, West Road Concert Hall şi Ernest Ansermet Studio. În 2015 a câştigat Medalia de Aur din partea ”Beethoven Piano Society of Europe” din Londra şi a fost invitat în cadrul programului BBC In Tune. Recitalurile şi concertele sale au fost transmise de Radio România Muzical, Radio Suisse Romande – Espace 2 şi MediciTV.

CD-ul său de debut ”Transcendence”, ce conține lucrări de Franck, Enescu și Liszt, a fost lansat în luna martie la casa de discuri ”Genuin” din Leipzig.

Mihai Ritivoiu este artist al City Music Foundation din 2016 și Yeoman al Worshipful Company of Musicians din Londra.

