Aproape 150 de persoane au necesitat internare pentru investigații și tratament de specialitate

Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare a înregistrat un număr ridicat de prezentări în weekendul 15–18 mai 2026. Potrivit datelor oficiale, în intervalul cuprins între 15 mai, ora 07:00 și 18 mai, ora 07:00, la UPU Satu Mare s-au prezentat 548 de pacienți care au avut nevoie de evaluare și îngrijiri medicale.

Statisticile arată presiunea constantă asupra personalului medical și a sistemului de urgență, în contextul unui flux continuu de pacienți cu afecțiuni și traumatisme de diverse gravități.

147 de pacienți au fost internați

În urma investigațiilor și evaluărilor efectuate de echipele medicale, 147 de pacienți au necesitat internare pentru continuarea tratamentului și efectuarea unor investigații de specialitate.

Datele centralizate de unitatea medicală evidențiază faptul că:

115 cazuri au fost încadrate la categoria critic;

339 de prezentări au reprezentat urgențe medicale;

94 de cazuri au fost considerate non-urgențe.

Activitate intensă pentru personalul medical

Numărul mare de prezentări înregistrate într-un interval de doar trei zile reflectă activitatea intensă desfășurată de cadrele medicale din cadrul Unității de Primiri Urgențe Satu Mare.

Medicii, asistenții și personalul auxiliar au gestionat atât cazuri critice, cât și urgențe medicale care au necesitat intervenții rapide și monitorizare permanentă.

Reprezentanții sistemului medical reamintesc populației importanța utilizării responsabile a serviciilor de urgență și apelării la UPU în special pentru situațiile care necesită intervenție medicală imediată.