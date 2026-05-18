Proiectul „STEMLab Synergy” aduce echipamente IT, materiale didactice și dotări moderne pentru elevii și profesorii din Bârsău de Sus, Moftinu Mic și Livada

Trei unități de învățământ din județul Satu Mare vor beneficia de laboratoare STEM moderne, în cadrul proiectului „STEMLab Synergy: formarea competențelor viitorului în școlile din România și Ucraina”. Inițiativa urmărește dezvoltarea competențelor digitale, tehnice și practice ale elevilor, prin crearea unor spații educaționale adaptate cerințelor actuale ale procesului de învățare.

Vor fi dotate cu echipamente moderne Școala Gimnazială Bârsău de Sus, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Moftinu Mic și Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada.

Contracte semnate pentru toate loturile proiectului

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Pataki Csaba, a semnat contractele de achiziție publică pentru toate cele patru loturi ale proiectului.

Valoarea totală a contractelor este de 396.512 lei fără TVA.

Semnarea documentelor permite demararea etapelor de implementare și dotare a celor trei școli partenere cu echipamente IT moderne, materiale didactice, echipamente de laborator și mobilier specializat.

Dotări moderne pentru dezvoltarea competențelor viitorului

Prin proiectul STEMLab Synergy, elevii și profesorii vor avea acces la resurse educaționale moderne, concepute pentru a susține procesul de predare și învățare într-un mod interactiv și adaptat noilor tehnologii.

Noile laboratoare vor contribui la dezvoltarea competențelor STEM — știință, tehnologie, inginerie și matematică — domenii considerate esențiale pentru pregătirea profesională a noilor generații.

Totodată, cadrele didactice vor beneficia de instrumente moderne pentru desfășurarea activităților educaționale și pentru implementarea unor metode de predare interactive și aplicate.

Investiție în educație și cooperare transfrontalieră

Proiectul „STEMLab Synergy” reprezintă și un exemplu de cooperare educațională între România și Ucraina, având ca obiectiv crearea unor condiții moderne de studiu și formarea competențelor necesare elevilor într-o societate tot mai digitalizată.

Prin aceste investiții, autoritățile județene urmăresc modernizarea infrastructurii educaționale și creșterea accesului elevilor la tehnologii și metode de învățare adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii și ale societății moderne.