Biroul Teritorial Oradea al Instituției Avocatul Poporului va susține miercuri 20 mai 2026, începând cu ora 10,30 audiențe la Satu Mare, pentru a veni în sprijinul cetățenilor din județ.

Persoanele care doresc să se prezinte la aceste audiențe se pot înscrie apelând Biroul Teritorial Oradea la numărul de telefon 0259440535 sau pe e-mail la adresa avpbihor@avp.ro.

Acordarea audienţelor este gratuită, iar petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxă de timbru. Persoanele care doresc să participe la audienţe trebuie să prezinte document de identitate şi documente prin care să-şi justifice situaţia.

Amintim că se poate adresa instituției Avocatul Poporului orice persoana fizică care se consideră lezată într-un drept al său de către o autoritate publică, cu excepţia autorităţii judecătoreşti.

Petiţia trebuie să cuprindă informații complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu); drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzâierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexeaza actele doveditoare (în copie).