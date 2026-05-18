Muzeul Județean Satu Mare pregătește o ediție spectaculoasă, cu expoziții, ateliere creative, demonstrații interactive și momente artistice în trei locații emblematice

Muzeul Județean Satu Mare invită publicul să participe vineri, 23 mai 2026, la o nouă ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor”, una dintre cele mai așteptate manifestări culturale ale anului. Între orele 18:00 și 24:00, vizitatorii vor avea ocazia să descopere expoziții, activități interactive și momente artistice speciale în cadrul unor spații reprezentative din Satu Mare și Carei.

Evenimentul propune un program divers, dedicat atât pasionaților de istorie și artă, cât și familiilor, copiilor și tinerilor aflați în căutarea unor experiențe culturale inedite. Ultima intrare va avea loc la ora 23:30.

Muzeul de Istorie – tradiție, tehnologie și aventură culturală

La Muzeul de Istorie, publicul este invitat să exploreze expozițiile permanente dedicate științelor naturii, arheologiei, istoriei și etnografiei, într-un cadru care îmbină patrimoniul cultural cu experiențele interactive moderne.

Programul serii va debuta la ora 18:00 cu un moment folcloric susținut de Ansamblul „Cununița Năzdrăvană”, oferind vizitatorilor o incursiune autentică în universul tradițiilor populare.

Tot aici va avea loc și „Noaptea Albă a micilor exploratori”, desfășurată între orele 18:00 și 21:00, eveniment special conceput pentru copii și familii. Participanții vor putea lua parte la activități precum tir cu arcul, atelier de modelaj în lut, experiențe VR și observații astronomice realizate cu ajutorul unui telescop profesional.

Taxa de participare este de 20 lei de persoană, iar înscrierile se pot face la numărul de telefon 0763 738 984.

Seara va continua cu prezentarea de modă „Peretarele bunicii”, semnată de Mia Ardelean, programată la ora 21:00, în parteneriat cu Trust Event & More. În plus, vizitatorii vor putea descoperi și „Muzeul jocurilor pe calculator”, o incursiune nostalgică în universul gamingului de altădată.

Muzeul de Artă – creativitate contemporană și energie retro

Muzeul de Artă va deveni, în cadrul evenimentului, un spațiu al dialogului dintre arta clasică și expresiile contemporane ale creativității.

Publicul va putea vizita expozițiile permanente dedicate artiștilor Aurel Popp și Alexandru Crișan, dar și expoziția temporară „Micul Prinț”, ajunsă la ediția cu numărul XXXI.

Atmosfera serii va fi completată de muzică inspirată din cultura pop a anilor ’90 și 2000, live painting realizat de artiști invitați și o serie de ateliere creative și activități interactive dedicate copiilor.

Castelul Károlyi – patrimoniu, eleganță și descoperiri spectaculoase

La Castelul Károlyi din Carei, vizitatorii vor avea ocazia să descopere patrimoniul istoric într-un decor plin de eleganță și rafinament.

Programul include o expoziție tematică de arme, cu săbii datând din secolele XVIII–XX, precum și expoziția specială „Cele mai interesante obiecte din depozit”, care aduce în atenția publicului piese rare și mai puțin cunoscute din patrimoniul muzeal.

De asemenea, va putea fi vizitat depozitul secției de zoologie și botanică, iar cei interesați vor avea acces la un tur al bastionului, unde sunt expuse galerii de picturi și un punct de belvedere asupra orașului. Programul va fi completat de tururi ghidate în parcul castelului.

O invitație la descoperire și experiențe memorabile

Prin programul pregătit pentru ediția din 2026, Muzeul Județean Satu Mare propune o experiență culturală complexă, în care patrimoniul, arta, tehnologia și activitățile interactive se întâlnesc într-o atmosferă specială.

„Noaptea Muzeelor” rămâne astfel un eveniment dedicat descoperirii, creativității și apropierii publicului de valorile culturale și istorice ale județului Satu Mare.