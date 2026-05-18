



Ordinul MAI nr. 69/2026 aduce reguli noi privind susținerea examenului auto, scutirea de proba teoretică și verificarea automatizată a condițiilor de eligibilitate

Instituția Prefectului Județului Satu Mare informează cetățenii cu privire la intrarea în vigoare a unor modificări importante aduse procedurii de examinare pentru obținerea permisului de conducere, prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 69/2026. Actul normativ modifică și completează prevederile Ordinului MAI nr. 268/2010 și introduce o serie de măsuri menite să simplifice procesul administrativ, să reducă birocrația și să adapteze procedurile la cerințele actuale privind digitalizarea și protecția datelor personale.

Noile reglementări vizează, în principal, introducerea unor excepții de la susținerea probei teoretice pentru anumite categorii de candidați, automatizarea verificării condițiilor legale prin sisteme informatice, clarificarea regulilor de programare la examen și consolidarea cadrului privind protecția datelor cu caracter personal.

Scutire de la proba teoretică pentru anumite categorii de candidați

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea noului articol 3², care stabilește situațiile în care candidații pot fi scutiți de susținerea probei teoretice, dacă dețin deja experiență pe categorii inferioare sau conexe de permis.

Astfel, pot beneficia de această derogare:

candidații pentru categoria B care dețin permis categoria B1 obținut la minimum 16 ani și 17 ani și au cel puțin un an experiență în conducerea acelui tip de vehicul;

candidații pentru categoria A2 care dețin permis A1 și au minimum doi ani experiență;

candidații pentru categoria A care dețin permis A2 și au minimum doi ani experiență;

persoanele care solicită categoria A sau A2 și dețin permis categoria B în condițiile Legii nr. 240/2025, cu obligația prezentării dovezii absolvirii cursurilor teoretice și practice pentru categoria solicitată.

Măsura urmărește recunoașterea experienței acumulate anterior și simplificarea traseului administrativ pentru conducătorii auto care avansează către categorii superioare.

Cererea-tip va fi generată automat din sistemul informatic

Ordinul MAI nr. 69/2026 modifică și prevederile referitoare la documentația necesară pentru înscrierea la examen. Cererea-tip va fi generată direct din Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.

Documentul va fi semnat de candidat și va include declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale, precum și mențiunea referitoare la sancțiunile prevăzute de art. 326 din Codul penal pentru fals în declarații.

Totodată, una dintre prevederile anterioare ale articolului 6 alin. (2) lit. c) a fost abrogată.

Verificarea condițiilor se face automatizat

Noile reglementări introduc și proceduri informatice automatizate pentru verificarea condițiilor necesare susținerii examenului auto.

În cazul cetățenilor străini, al cetățenilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, extrasul de cazier judiciar va putea fi obținut pe baza consimțământului exprimat de candidat și atașat documentației depuse.

Verificarea condițiilor legale va avea o valabilitate de șase luni de la data efectuării, iar procedura concretă va fi stabilită prin dispoziție a directorului general al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Reguli noi pentru programarea la proba practică

Ordinul clarifică și modalitatea de programare pentru susținerea probei practice.

Candidații declarați admiși la proba teoretică, precum și cei care beneficiază de scutirea prevăzută la art. 3², vor fi programați în limita locurilor disponibile și în ordinea solicitărilor înregistrate.

De asemenea, programatoarele vor fi listate exclusiv în ziua desfășurării probei practice, la începutul programului de lucru. Excepțiile determinate de situații de forță majoră sau caz fortuit vor fi consemnate într-un registru special.

Anexa aferentă testului de examen va fi tipărită în două exemplare în ziua lucrătoare anterioară susținerii probei practice, urmând să fie completată și semnată de examinator și de persoanele prevăzute în formular. Un exemplar va fi înmânat candidatului.

Clarificări privind valabilitatea calificativelor

Modificările aduse articolului 12 stabilesc că proba practică poate fi susținută atât de candidații declarați admiși la proba teoretică, cât și de cei exceptați în baza noului articol 3².

Totodată, calificativul „admis” la proba teoretică va avea o valabilitate de un an de la data înregistrării în aplicația informatică de examinare, pentru candidații prevăzuți de legislația specifică.

Protecția datelor personale, introdusă explicit în procedură

Pentru prima dată, procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere include un articol dedicat protecției datelor cu caracter personal.

Noul articol 23¹ prevede că toate autoritățile și entitățile implicate în organizarea și desfășurarea examenului auto trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor personale (GDPR), precum și legislația națională aplicabilă în domeniu.

Modificări și abrogări ale anexelor

Ordinul aduce și modificări la anexele procedurii:

Anexa nr. 1 este modificată și înlocuită;

Anexa nr. 2¹ este abrogată.

Prin aceste schimbări, Ministerul Afacerilor Interne urmărește modernizarea procedurii de examinare, reducerea timpilor administrativi și creșterea eficienței serviciilor publice destinate candidaților care doresc obținerea permisului de conducere.