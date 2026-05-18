



Peste jumătate din bugetul județului va fi direcționat către proiecte de dezvoltare, infrastructură și modernizare

Consiliul Județean Satu Mare își propune și în anul 2026 să continue ritmul investițiilor și al proiectelor de modernizare care vizează dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor județului. În cadrul unei prezentări susținute luni, 18 mai 2026, conducerea instituției a făcut public proiectul bugetului general consolidat pentru acest an, document construit în jurul priorităților de investiții și al atragerii de fonduri externe nerambursabile.

Administrația județeană pune accent, și în acest an, pe proiecte care urmăresc creșterea calității vieții locuitorilor, dezvoltarea infrastructurii și susținerea serviciilor publice esențiale.





Peste 238 de milioane de lei pentru investiții

Potrivit proiectului prezentat, bugetul general consolidat al Județului Satu Mare pentru anul 2026 este de 449.160.160 lei, o valoare apropiată de cea a anului precedent, când bugetul a fost de 451.930.920 lei.

Cea mai importantă componentă a bugetului rămâne însă capitolul destinat investițiilor și proiectelor de dezvoltare. Astfel, suma de 238.434.920 lei, reprezentând 53% din întregul buget județean, va fi direcționată către lucrări de modernizare, infrastructură și proiecte strategice pentru comunitățile sătmărene.









Un aspect important evidențiat de conducerea Consiliului Județean este faptul că aproape 70% din fondurile destinate investițiilor provin din surse nerambursabile, ceea ce reflectă capacitatea administrației județene de a atrage finanțări externe și de a reduce presiunea asupra bugetului local.

Accent pe dezvoltare și modernizare

Prin structura bugetară propusă pentru 2026, Consiliul Județean Satu Mare își reafirmă strategia de dezvoltare bazată pe investiții sustenabile și modernizarea serviciilor publice.

Fondurile alocate vor susține proiecte aflate deja în derulare, dar și noi inițiative care vizează infrastructura rutieră, sănătatea, educația, cultura și alte domenii esențiale pentru dezvoltarea județului.





Reprezentanții instituției subliniază că menținerea unui procent majoritar alocat investițiilor demonstrează continuitatea unei politici administrative orientate spre dezvoltare și eficiență.

Cheltuielile de funcționare reprezintă 47% din buget

În paralel cu investițiile, bugetul prevede și asigurarea funcționării instituțiilor și serviciilor aflate în subordinea administrației județene.

Cheltuielile de funcționare sunt estimate la 210.725.240 lei, reprezentând 47% din bugetul general consolidat. Aceste sume sunt destinate susținerii activităților curente și menținerii serviciilor publice necesare pentru cetățeni.

Prin proiectul de buget pentru anul 2026, Consiliul Județean Satu Mare transmite un mesaj de continuitate administrativă și de susținere a investițiilor care pot contribui la dezvoltarea durabilă a județului și la creșterea nivelului de trai pentru comunitățile locale.



