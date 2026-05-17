Expoziția „Atelier în Mai” revine la Satu Mare cu cea de-a XIII-a ediție

Locale 17.05.2026 22:27
Iubitorii de artă contemporană sunt invitați, în perioada 22 mai – 5 iunie, la cea de-a 13-a ediție a expoziției „Atelier în Mai”, organizată de grupul de artiști de pe strada Ștrandului, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”.
Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 22 mai, de la ora 19.00, la Casa Meșteșugarilor, spațiu care va găzdui și în acest an lucrările artiștilor participanți.
Organizatorii transmit că expoziția reprezintă mai mult decât un simplu eveniment artistic, fiind o invitație adresată publicului la o incursiune în universul artei contemporane, prin imagini, forme și emoții care reflectă multiple expresii ale artei moderne.
Vizitatorii vor putea admira lucrările expuse de luni până vineri, între orele 09.00 și 17.00, iar accesul publicului este gratuit.

