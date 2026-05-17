







În noaptea de 16 spre 17 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat o acțiune cu efective mărite, având ca scop prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și menținerea unui climat de siguranță rutieră.





În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 67 de vehicule, fiind aplicate 25 de sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate la regimul circulației pe drumurile publice, în valoare de peste 10.000 de lei.





Totodată, polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare, ca măsuri complementare dispuse conform legislației în vigoare.





Permisul de conducere a fost reținut unei femei, de 70 de ani, care a fost depistată în trafic conducând un autoturism sub influența alcoolului, aparatul etilotest indicând o concentrație de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.





Polițiștii sătmăreni vor continua și în perioada următoare acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru combaterea comportamentelor care pun în pericol participanții la trafic.