Acțiune cu efective mărite a polițiștilor rutieri sătmăreni: amenzi de peste 10.000 de lei și permis reținut pentru conducere sub influența alcoolului

Locale 17.05.2026 12:47
Acțiune cu efective mărite a polițiștilor rutieri sătmăreni: amenzi de peste 10.000 de lei și permis reținut pentru conducere sub influența alcoolului


În noaptea de 16 spre 17 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat o acțiune cu efective mărite, având ca scop prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și menținerea unui climat de siguranță rutieră.

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 67 de vehicule, fiind aplicate 25 de sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate la regimul circulației pe drumurile publice, în valoare de peste 10.000 de lei.

Totodată, polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare, ca măsuri complementare dispuse conform legislației în vigoare.

Permisul de conducere a fost reținut unei femei, de 70 de ani, care a fost depistată în trafic conducând un autoturism sub influența alcoolului, aparatul etilotest indicând o concentrație de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii sătmăreni vor continua și în perioada următoare acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru combaterea comportamentelor care pun în pericol participanții la trafic.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
Comunicat_de_presa_SMIS_325258
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda