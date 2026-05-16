



Înfrângere grea, 0-4 cu Alba Iulia, prima pe teren propriu ,una care a venit în ultimul meci acasă din play-off

Într-o atmosferă autentică de fotbal de provincie, cu cer plumburiu și amenințări de ploaie deasupra stadionului din Tășnad, aproximativ 400-500 de spectatori au venit sâmbătă să își susțină echipa la ultimul meci disputat pe teren propriu în acest sezon de Liga 3, Seria 4, play-off. Chiar dacă tabela a arătat la final un dureros 0-4 cu CSM Unirea Alba Iulia, publicul a rămas aproape de echipă și a aplaudat la final un sezon pe care puțini îl anticipau atât de reușit.

Pentru o formație nou-promovată, calificarea în play-off reprezintă deja o performanță importantă, iar acest lucru s-a simțit și în mesajele venite din tribune și dinspre oficialitățile locale.

Înaintea partidei, clubul a oferit un moment special. Fostul jucător al Tășnadului, Vasile Lică Mașlinca, a dat lovitura simbolică de start și a primit un tricou personalizat din partea președintelui Zsido Lorant.

Pe teren însă, oaspeții din Alba Iulia au arătat de ce sunt implicați serios în lupta pentru barajul de promovare în Liga 2. După un început echilibrat, ardelenii au început să controleze jocul și au pus presiune constantă pe defensiva gazdelor. Prima mare ocazie a venit în minutul 7, când Pîntea a încercat spectaculos o semi-foarfecă, reținută de Baltă.

Tășnadul a răspuns prin execuția excelentă a lui Băciuț din lovitură liberă, în minutul 20, însă portarul Ducan a avut intervenția potrivită. Golul care a deblocat tabela a venit în minutul 36, după un șut al experimentatului Răzvan Fetița, mingea fiind scăpată în poartă de Baltă.

La pauză, staff-ul tășnădenilor a mutat masiv, cu patru schimbări, inclusiv între buturi, unde Traia l-a înlocuit pe Baltă. Speranțele unei reveniri au rezistat însă doar câteva minute. După o ocazie bună a lui Vajda, Alba Iulia a lovit decisiv în minutul 60, când Pîntea a înscris pentru 2-0 după o fază în care Traia ieșise la interceptare.

A urmat apoi un autogol nefericit al portarului Traia la un corner și execuția violentă a lui Borcea pentru 4-0, într-o repriză secundă dominată aproape total de oaspeți.

Totuși, finalul a adus și un moment frumos pentru gazde. În minutul 84 a debutat în Liga 3 tânărul Noris Răzvan Nintaș, în vârstă de doar 15 ani, un semn că la Tășnad se încearcă construirea unui proiect pe termen lung.

Alba Iulia, cu gândul la Liga 2

Pentru CSM Unirea Alba Iulia, victoria de la Tășnad a însemnat un pas uriaș spre barajul de promovare. „Alb-negrii” au dedicat succesul fundașului Tudor Vomir, accidentat grav etapa trecută și care urmează să suporte o intervenție chirurgicală după ruptura ligamentelor încrucișate.

Înaintea meciului, jucătorii oaspeților au afișat tricouri speciale cu numărul 58 și mesaj de susținere pentru colegul lor.

Mesajul primarului Adrian Farcău: „Orașul nostru are motive să fie mândru”

După meci, unul dintre cele mai apreciate mesaje a venit din partea primarului orașului Tășnad, Adrian Farcău, care a ales să pună accentul pe parcursul excelent al echipei și pe spiritul grupului, nu pe scorul sever al acestei partide.

„Astăzi nu este despre un rezultat. Este despre un an extraordinar, despre muncă, sacrificiu și suflet pus pentru fotbalul din orașul nostru. Poate că scorul final nu a fost cel pe care ni l-am dorit cu toții, dar această echipă merită respectul și susținerea noastră mai mult ca oricând”, a transmis edilul.

Primarul a evidențiat faptul că Unirea Tășnad a reușit un sezon remarcabil cu un buget inferior multor adversare și a făcut apel la unitate în jurul echipei într-un moment dificil:

„Adevărata valoare se vede nu doar în victorii, ci și în momentele grele. Acum este timpul să fim alături de echipă, nu să întoarcem spatele.”

În ciuda înfrângerii usturătoare, la Tășnad rămâne imaginea unui sezon curajos, construit cu resurse limitate, dar cu multă ambiție. Iar aplauzele de la final au spus poate cel mai bine povestea acestei echipe.

Rezultate play off etapa a 7-a

SCM Zalău- Poli Timișoara 1-0

Sănătatea Cluj Napoca- Metalurgistul Cugir 3-2

Unirea Tășnad-Unirea Alba Iulia 0-2

Minaur Baia Mare-Viitorul Arad 2-0

Clasamentul Seriei 4

1.Știința Poli Timișoara – 29 puncte

2.CSM Unirea Alba Iulia – 24 puncte

3.Sănătatea Cluj – 24 puncte

4.SCM Zalău – 21puncte

5.Unirea Tășnad – 18 puncte

6.Minaur Baia Mare – 17 puncte

7.Metalurgistul Cugir – 11 puncte

8.Viitorul Arad – 3 puncte



