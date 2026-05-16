



Municipiul Satu Mare a găzduit ediția 2026 a Târgului Educației, eveniment organizat în cadrul Campaniei Județene de Orientare Școlară și Profesională „Îmi construiesc viitorul”, derulată de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare.

Evenimentul a fost dedicat elevilor claselor a VIII-a, care au avut oportunitatea de a descoperi oferta educațională a liceelor și colegiilor din județ pentru anul școlar 2026–2027.

Târgul Educației a reunit instituții de învățământ teoretic, vocațional și tehnologic, oferind participanților informații despre specializări, activități extracurriculare, oportunități de dezvoltare și trasee profesionale.

Printre unitățile participante s-au numărat colegiile naționale „Mihai Eminescu”, „Ioan Slavici” și „Doamna Stanca”, dar și licee teoretice, tehnologice, vocaționale și profesionale din întreg județul Satu Mare.

Pe parcursul evenimentului, elevii au participat la prezentări, demonstrații, activități interactive și discuții directe cu profesori și liceeni, având posibilitatea să afle mai multe despre mediul educațional care li se potrivește.

Organizatorii transmit că scopul principal al evenimentului a fost sprijinirea elevilor în alegerea unui traseu educațional potrivit, dar și promovarea educației ca fundament al dezvoltării personale și profesionale.

„A fost o zi despre curajul de a visa, despre responsabilitatea de a alege și despre încrederea că fiecare pas făcut astăzi poate deveni fundamentul marilor reușite de mâine”, au transmis reprezentanții campaniei „Îmi construiesc viitorul”.

Târgul Educației 2026 a adus împreună elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, într-un eveniment dedicat orientării școlare și construirii viitorului noilor generații.



