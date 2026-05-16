Mesaj de prietenie și colaborare transmis orașului înfrățit Nyíregyháza

Locale 16.05.2026 13:43
Relația de colaborare și prietenie dintre municipiul Satu Mare și orașul înfrățit Nyíregyháza continuă să se consolideze prin proiecte comune, schimburi culturale și inițiative dezvoltate în beneficiul comunităților din cele două orașe.

Cu ocazia celebrării orașului Nyíregyháza, autoritățile sătmărene au transmis un mesaj de apreciere și urări adresate locuitorilor orașului înfrățit.

„Prietenia și colaborarea dintre orașele noastre continuă să se dezvolte prin proiecte comune și relații tot mai apropiate. La mulți ani orașului înfrățit Nyíregyháza și tuturor locuitorilor săi!”, se arată în mesajul transmis cu această ocazie.

Parteneriatul dintre cele două municipii reprezintă, de-a lungul anilor, un exemplu de cooperare transfrontalieră bazată pe respect reciproc, dezvoltare comună și promovarea valorilor culturale și sociale.


