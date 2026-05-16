



Organizația Municipală a Tineretului Social Democrat Satu Mare și-a ales noua echipă de conducere în cadrul Conferinței Municipale de Alegeri desfășurate vineri, 15 mai 2026, eveniment la care au participat reprezentanți ai PSD Satu Mare, ai administrației locale și județene, dar și numeroși tineri implicați în activitatea organizației.

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj de susținere și apreciere pentru activitatea organizației de tineret și pentru noua echipă aleasă.

„Am încredere în tinerii care aleg să se implice, să își asume responsabilități și să muncească pentru comunitate. Forța unei organizații se vede în generația pe care o formează, iar TSD din municipiul Satu Mare are astăzi o nouă echipă pregătită să ducă mai departe valorile și proiectele asumate”, a declarat Mircea Govor.

Liderul social-democrat i-a mulțumit fostului președinte al organizației municipale TSD, Sorin Stănean, pentru activitatea desfășurată și pentru implicarea în consolidarea echipei de tineret.

În urma votului exprimat în cadrul conferinței, funcția de președinte al TSD Municipiul Satu Mare a fost câștigată de Tămășan Claudiu, iar funcția de secretar va fi ocupată de Țăran Mihnea.

Din noua structură de conducere fac parte și vicepreședinții Godeny Cristian, Irime Rebeca, Corodi Luca, Forțiu Sergiu, Dănilă Alexis Robert, Dragoș Răzvan, Lupescu Adrian, Dragomir Rebeca, Bârbulescu Carla, Burzo Flavia, Ardelean Denisa, Robotin Larisa și Haulică Ștefania.

Totodată, au fost aleși și membrii noii echipe de conducere, care vor coordona activitatea organizației în următorul mandat.

„Îl felicit pe noul președinte al organizației, Tămășan Claudiu, și îi doresc mult succes în mandatul pe care îl începe alături de noua echipă”, a mai transmis președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor.



