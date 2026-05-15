Femeie resuscitată și o victimă carbonizată în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Satu Mare

Locale 15.05.2026 20:14
Intervenție a pompierilor sătmăreni pentru limitarea unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Satu Mare

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” au intervenit în această seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat pe strada Ozana, la etajul 1 al unui imobil de locuințe din municipiul Satu Mare.

La locul solicitării au fost mobilizate de urgență forțe și mijloace complexe de intervenție: trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, precum și o autospecială pentru primă intervenție și comandă.
Echipajele operative au acționat simultan pentru localizarea și lichidarea incendiului, protejarea locuințelor învecinate și evacuarea persoanelor din imobil, întrucât exista pericolul propagării rapide a fumului și flăcărilor pe casa scării.

În timpul misiunii de căutare-salvare, pompierii au identificat în apartamentul afectat o femeie aflată în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator. Aceasta a fost evacuată de urgență și predată echipajelor medicale aflate la fața locului, care au început imediat manevrele de resuscitare, victima fiind resuscitată.
În apartament a  mai fost descoperită o altă victimă carbonizată.

La fața locului a fost prezent și inspectorul șef al ISU Satu Mare, care a coordonat intervenția.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza degajărilor mari de fum și a riscului de extindere a incendiului către celelalte apartamente. Datorită intervenției prompte și coordonate a pompierilor militari, mai multe persoane au fost evacuate în siguranță din imobil, fiind prevenită producerea unei tragedii de proporții.
Misiunea echipajelor operative este în desfășurare, iar cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire.
