



Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat joi, 14 mai, o acțiune de control pe bulevardul 25 Octombrie din municipiul Carei, pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor.

În cadrul verificărilor, inspectorii RAR au controlat motocicletele și autoturismele oprite în trafic pentru a identifica vehiculele care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au fost legitimate peste 30 de persoane și verificate mai mult de 30 de autoturisme și motociclete.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.000 de lei. Totodată, au fost reținute 7 certificate de înmatriculare pentru modificări ale sistemului de evacuare, noxe peste limita admisă și defecțiuni majore la sistemul de iluminare.

În același buletin de presă, IPJ Satu Mare a anunțat că polițiștii au desfășurat activități de menținere a ordinii și siguranței publice în întreg județul, aplicând peste 50 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 17.000 de lei.

De asemenea, în cadrul activităților de supraveghere și control al traficului rutier, oamenii legii au aplicat peste 270 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 80.000 de lei.