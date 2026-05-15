



Pasajul Corneliu Coposu din municipiul Satu Mare a găzduit vineri, 15 mai 2026, Târgul STEM, eveniment organizat în cadrul Târgului Educației și dedicat promovării științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii în rândul elevilor.

La eveniment a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip.

Târgul a fost organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare, în cadrul proiectului STEMLab SYNERGY.

Evenimentul a reunit elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai liceelor din județ, într-un spațiu dedicat învățării moderne și dezvoltării competențelor viitorului.

Pe parcursul zilei, participanții au avut ocazia să ia parte la experimente, demonstrații și activități practice care au prezentat știința și tehnologia într-un mod interactiv și accesibil. Elevii au descoperit proiecte realizate de colegii lor, au participat la provocări interactive și au aflat cum domenii precum matematica, ingineria sau programarea pot deveni experiențe captivante și creative.

Tot în cadrul evenimentului, elevii de clasa a VIII-a au avut posibilitatea să descopere oferta educațională a liceelor din județul Satu Mare pentru anul școlar 2026–2027 și să discute direct cu reprezentanții unităților de învățământ.

Organizatorii au subliniat importanța promovării educației STEM în rândul tinerilor și a dezvoltării competențelor necesare într-o societate tot mai tehnologizată.



