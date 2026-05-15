Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare participă la ediția 2026 a Târgului Educației, unde îi invită pe elevii claselor a VIII-a să descopere oferta educațională, specializările și activitățile desfășurate în cadrul liceului.



Reprezentanții colegiului au anunțat că standul instituției este pregătit să îi întâmpine pe viitorii boboci și să le ofere informații despre oportunitățile educaționale și extracurriculare disponibile.

„Elevii claselor a VIII-a sunt invitați să descopere specializările, activitățile și oportunitățile pe care le oferim. Veniți să ne cunoaștem! Viitorul începe cu alegerea potrivită”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Ioan Slavici”.

Participarea la Târgul Educației reprezintă pentru elevii de gimnaziu o oportunitate de a interacționa direct cu profesorii și elevii liceului și de a afla mai multe despre profilurile și activitățile oferite de una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ din județul Satu Mare.