Colegiul Național „Ioan Slavici” îi așteaptă pe viitorii liceeni la Târgul Educației 2026

Locale 15.05.2026 10:01
Colegiul Național „Ioan Slavici” îi așteaptă pe viitorii liceeni la Târgul Educației 2026

Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare participă la ediția 2026 a Târgului Educației, unde îi invită pe elevii claselor a VIII-a să descopere oferta educațională, specializările și activitățile desfășurate în cadrul liceului.

Reprezentanții colegiului au anunțat că standul instituției este pregătit să îi întâmpine pe viitorii boboci și să le ofere informații despre oportunitățile educaționale și extracurriculare disponibile.

„Elevii claselor a VIII-a sunt invitați să descopere specializările, activitățile și oportunitățile pe care le oferim. Veniți să ne cunoaștem! Viitorul începe cu alegerea potrivită”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Ioan Slavici”.

Participarea la Târgul Educației reprezintă pentru elevii de gimnaziu o oportunitate de a interacționa direct cu profesorii și elevii liceului și de a afla mai multe despre profilurile și activitățile oferite de una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ din județul Satu Mare.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
Comunicat_de_presa_SMIS_325258
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda