Perdantele se stabilesc luni

Doar ultima clasată, Metaloglobus, reprezintă o cunoscută înainte de disputarea jocurilor ultimei etape din grupa retrogradare. Acest lucru face ca patru dintre partidele grupei să se desfășoare concomitent. De fapt se mai cunoaște un lucru, se știe meciul de baraj pentru un prim pas spre o campanie estivală europeană. Chiar dacă secuii îi înving pe moldovenii din nord, nu au cum să joace barajul, poziția lor din sezonul regulat fiind mult mai joasă decât a adversarilor. UTA- Miercurea Ciuc un 1-0 care penalizează jocul la egal; Oțelul - Farul 3-2 spectaculos; Botoșani - Petrolul 1-1 târâș-grăpiș; Metaloglobus - Sibiu 2-2 sau oda neputinței: FCSB - Slobozia 0-0, ialomițenii mulțumind hazardului.

1. FCSB 37p



2. Arad 35,5p



3. Botoșani 33p



4. Galați 31,5p



5. Miercurea Ciuc 30p



6. Ploiești 25p



7. Constanța 24,5p



8. Slobozia 21,5p



9. Sibiu 21,5p



10. Metaloglobus 13p

În grupa campionat apele sau mai limpezit și nu prea. La titlu nu mai pot lupta decât cele două Universități. Clujul merge cu două echipe în Europa. Bucureștiul doar cu una, fie ea Dinamo, Rapid sau FCSB, asta dacă Botoșaniul nu se ține de șotii și le va pune la respect. Năzuința Rapidului nu se poate îndeplini decât dacă Dinamo nu obține decât un punct în ultimele două jocuri (cu CFR acasă și „U” în deplasare) iar ei să câștige ambele partide (la Mioveni și acasă cu Craiova). E imposibil? CFR - Craiova 0-0 nemeritat de olteni, dar nici clujenii nu meritau victoria; „U” - Rapid 1-0 dureros; Dinamo - Argeș 2-1 cu comprese.

1. Craiova 46p



2. „U” 45p



3. CFR 40,5p



4. Dinamo 37p



5. Rapid 32p



6. Pitești 30p



Etapa ce s-a încheiat cred că este prima din întreg campionatul în care oaspeții nu au obținut nici o victorie. Patru meciuri au fost decise la limită și patru jocuri s-au încheiat la egalitate, înscriindu-se 16 goluri. Vă las pe voi să socotiți câte au dat gazdele.



Craiova - „U” (duminică, ora 20,30) Derbiul campionatului. O victorie a gazdelor nu mai lasă loc la nici o interpretare în ceea ce privește campioana. În caz contrar, egal sau victorie clujeană, ultima etapă va fi implozivă;



Dinamo - CFR (sâmbătă, ora 21) Un egal al ceferiștilor le-ar asigura locul trei în campionat. O victorie a gazdelor le-ar duce cu gândul spre un posibil loc trei care i-ar scăpa de baraj pentru Europa. O victorie a musafirilor le dă posibilitatea acestora să năzuiască spre titlul de vicecampioană;



Argeș - Rapid (vineri, ora 20,30) Singurul meci de vineri nu prea mai are ce oferi. Mai poate Rapidul să-și revină din degringoladă? De doi bani nădejde ar mai fi loc;

Miercurea Ciuc - Botoșani (sâmbătă, ora 18,30) Meciul păcii. De fapt este meciul „pentru câțiva euro în plus”, ca să parafrezez unul din celebrele filme western din anii șaizeci ale lui Sergio Leone în care a excelat Clint Eastwood;

Sibiu - FCSB (luni, ora 20,30) Angajații lui Becali nu au garantat primul loc din grupa obidiților dar asta nu-i deranjează prea mult. De partea cealaltă, ardelenii au nevoie de un rezultat mai bun decât obține Unirea acasă cu UTA pentru a nu retrograda direct;

Slobozia - Arad (luni, ora 20,30) Dacă gazdele câștigă vor juca baraj pentru rămânere în primul eșalon. Dacă nu, depind de rezultatul de la Sibiu;

Ploiești - Galați (luni, ora 20,30) Pentru a fi siguri că la anul vor juca în Superligă prahovenilor le trebuie victoria. Altfel stau la mâna ultimei clasate al cărei meci de la Ovidiu este meciul de adio din fotbalul mare;



Constanța - Metaloglobus (luni, ora 20,30) Cenușăreasa etapei. Nici măcar victoria nu le dă siguranța echipei de la malul mării că nu ajung la baraj. Depind de meciul de la Ploiești, mai precis au nevoie de un rezultat mai bun decât al petroliștilor.



Opriți războiul!