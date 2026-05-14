



Liga a 3-a

Unirea Tășnad, ultimul meci acasă din sezon. Duel de foc cu Unirea Alba Iulia

- Bătălie încinsă pentru locul 2 în Seria 4





Finalul sezonului din play-off-ul Seriei a 4-a din Liga a 3-a se anunță incandescent, iar Unirea Tășnad mai are încă un cuvânt greu de spus în lupta pentru locul secund, poziție care duce la barajul de promovare.

Sâmbătă, de la ora 18.00, pe stadionul „Unirea”, sătmărenii dispută ultimul meci pe teren propriu din acest sezon, într-un duel extrem de important cu CSM Unirea Alba Iulia.Unirea Tășnad ocupă locul 5, cu 18 puncte, la doar trei lungimi de poziția secundă, ocupată în acest moment de Sănătatea Cluj. Cu două etape înainte de final, calculele sunt complicate, dar șansele există în continuare pentru toate echipele implicate.Pentru formația pregătită de Ioan Stelescu și Mihai Sabău, meciul cu Alba Iulia este practic decisiv. Un succes ar menține Tășnadul în cărțile pentru locul doi înaintea ultimei deplasări, pe terenul liderului Știința Poli Timișoara.Veștile bune pentru gazde sunt legate de revenirea mijlocașului Koudio, după suspendarea de două etape primită în urma eliminării din duelul cu Poli Timișoara.De partea cealaltă, gruparea din Cetatea Marii Uniri vine și ea sub presiune maximă. Alba Iulia are nevoie de victorie la Tășnad pentru a rămâne în cursa directă cu Sănătatea Cluj. Ardelenii au probleme de lot, Vomir fiind indisponibil pe termen mai lung, în timp ce Szijj și Ardeiu sunt incerți.În tur, Alba Iulia s-a impus categoric, scor 5-1, însă duelul de sâmbătă se anunță mult mai echilibrat.Toată seria stă în calculeLupta pentru locul secund este una dintre cele mai spectaculoase din Liga a 3-a. Patru echipe sunt despărțite de doar trei puncte înaintea ultimelor două runde.Sănătatea Cluj, ocupanta locului doi, are un program extrem de dificil: joacă acasă cu Metalurgistul Cugir și apoi în deplasare la Alba Iulia.SCM Zalău întâlnește vineri, acasă, liderul Poli Timișoara, iar în ultima etapă merge pe terenul ultimei clasate, Viitorul Arad.În schimb, Alba Iulia are nevoie de două victorii , la Tășnad și apoi în derby-ul cu Sănătatea , pentru a fi sigură de baraj.Inclusiv Unirea Tășnad păstrează șanse matematice. Sătmărenii trebuie să câștige ambele partide rămase și să spere că Sănătatea Cluj și SCM Zalău nu vor obține maximum de puncte.SC Olimpia MCMXXI spune din nou adio Ligii a 3-aÎn schimb, pentru SC Olimpia MCMXXI sezonul se încheie amar. Formația sătmăreană este deja retrogradată și fără punct acumulat în play-out.Echipa antrenată de Cristi Popa va disputa ultimul meci vineri, 15 mai, de la ora 18.00, la Dorolț, împotriva formației Crișul Sântandrei, într-un duel fără miză, care va marca despărțirea de Liga a 3-a.Clasamentul Seriei 41.Știința Poli Timișoara – 26 puncte2.Sănătatea Cluj – 21 puncte3.SCM Zalău – 18 puncte4.CSM Unirea Alba Iulia – 18 puncte5.Unirea Tășnad – 18 puncte6.Minaur Baia Mare – 14 puncte7.Metalurgistul Cugir – 11 puncte