AJF Satu Mare Weekend plin în fotbalul județean sătmărean!

În devans, miercuri, Recolta Dorolț-Oașul 1969 s-a impus spectaculos, scor 4-2.

Crasna Moftinu Mic – Recolta Sanislău Ora 18:00









Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare urmează să anunțe oficial vineri delegările și programul definitiv al etapelor din acest weekend, însă până atunci vă prezentăm programul orientativ al partidelor din fotbalul județean sătmărean.Capul de afiș îl reprezintă etapa din Liga 4 Elite, acolo unde lupta pentru primele poziții rămâne extrem de echilibrată.Runda începe sâmbătă, la Carei, unde CSM Victoria primește vizita Someșului Odoreu.Duminică sunt programate alte două confruntări interesante. Talna Orașu Nou întâlnește echipa de tineret a CSM Olimpia Satu Mare, iar Turul Micula joacă pe teren propriu cu Unirea Tășnad II/Decebal.Cu mențiunea că Talna are nevoie de toate punctele pentru a rămâne principala favorită la titlu, iar CSM Olimpia II Satu Mare vine după un eșec, 2-4 la Suceava cu LPS în semifinalele Cupei României la U19.Sâmbătă, 16 maiCSM Victoria Carei – Someșul Odoreu Ora 15:00Duminică, 17 maiTalna Orașu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II U19 Ora 18:00Liga a IV-a – Seria ADuminică, 17 maiVictoria Apa – Înfrățirea Tarna Mare Ora 15:00Sportul Botiz – Voința Lazuri Ora 16:00Dacia Medieșu Aurit – Recolta Dorolț II-Dara Ora 15:30Liga a IV-a – Seria B, Play-offSâmbătă, 16 maiGhenci 2006 – Fortuna Căpleni Ora 15:00Kneho Urziceni – Ciumești Ora 18:00Duminică, 17 maiReal Andrid – Someșul Oar Ora 14:00 (juniori) / 16:00 (seniori)Liga a IV-a – Seria BPlay-out, etapa a 5-a returSâmbătă, 16 maiVictoria Petrești – Unirea Pișcolt Ora 18:00Duminică, 17 maiVulturii Santău – Cetate 800 Ardud Ora 18:00Liga a V-aEtapa a 18-aVineri, 15 maiVoința Lazuri II Bercu – Diferit SM Ora 20:00Sâmbătă, 16 maiPrietenia Crucişor – Livada Ora 18:00Il Calcio SM – Voința Babța Ora 19:30Duminică, 17 maiViitorul Viile Satu Mare – Dacia Supur Ora 18:00Programul și oficialii delegați urmează să fie confirmați oficial de AJF Satu Mare.