AJF Satu Mare Weekend plin în fotbalul județean sătmărean!

Capul de afiș îl reprezintă etapa din Liga 4 Elite, acolo unde lupta pentru primele poziții rămâne extrem de echilibrată.
Runda începe sâmbătă, la Carei, unde CSM Victoria primește vizita Someșului Odoreu.
Duminică sunt programate alte două confruntări interesante. Talna Orașu Nou întâlnește echipa de tineret a CSM Olimpia Satu Mare, iar Turul Micula joacă pe teren propriu cu Unirea Tășnad II/Decebal.Cu mențiunea că Talna are nevoie de toate punctele pentru a rămâne principala favorită la titlu, iar CSM Olimpia II Satu Mare vine după un eșec, 2-4 la Suceava cu LPS în semifinalele Cupei României la U19.
În devans, miercuri, Recolta Dorolț-Oașul 1969 s-a impus spectaculos, scor 4-2.Sâmbătă, 16 mai
CSM Victoria Carei – Someșul Odoreu Ora 15:00
Duminică, 17 mai
Talna Orașu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II U19 Ora 18:00
Turul Micula – Unirea Tășnad II/Decebal Ora 16:00
Liga a IV-a – Seria A
Duminică, 17 mai
Victoria Apa – Înfrățirea Tarna Mare Ora 15:00
Sportul Botiz – Voința Lazuri Ora 16:00
Dacia Medieșu Aurit – Recolta Dorolț II-Dara Ora 15:30
Liga a IV-a – Seria B, Play-off
Sâmbătă, 16 mai
Ghenci 2006 – Fortuna Căpleni Ora 15:00
Kneho Urziceni – Ciumești Ora 18:00
Duminică, 17 mai
Real Andrid – Someșul Oar Ora 14:00 (juniori) / 16:00 (seniori)
Crasna Moftinu Mic – Recolta Sanislău Ora 18:00
Liga a IV-a – Seria B
Play-out, etapa a 5-a retur
Sâmbătă, 16 mai
Victoria Petrești – Unirea Pișcolt Ora 18:00
Duminică, 17 mai
Vulturii Santău – Cetate 800 Ardud Ora 18:00
Liga a V-a
Etapa a 18-a
Vineri, 15 mai
Voința Lazuri II Bercu – Diferit SM Ora 20:00
Sâmbătă, 16 mai
Prietenia Crucişor – Livada Ora 18:00
Il Calcio SM – Voința Babța Ora 19:30
Duminică, 17 mai
Viitorul Viile Satu Mare – Dacia Supur Ora 18:00
Programul și oficialii delegați urmează să fie confirmați oficial de AJF Satu Mare.