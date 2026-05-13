Casă de piatră!

De pe planșa de scrimă, în fața ofițerului stării civile: Amalia Tătăran a spus „DA”

Există victorii care se câștigă cu masca pe față, spada în mână și ochii fixați spre podium. Dar există și victorii care se trăiesc în liniștea unei zile de vineri, cu emoții sincere, cu oameni dragi aproape și cu promisiunea unui „pentru totdeauna”.

Multipla campioană la spadă din Satu Mare, Amalia Tătăran, și-a unit destinul civil cu alesul inimii sale, Andrei Țintă, într-un moment încărcat de emoție și eleganță.

„From today, to infinity ♾️”, a scris Amalia într-un mesaj emoționant postat pe pagina personală de facebook, unul care descrie perfect povestea unei zile speciale.

Fosta campioană la spadă le-a mulțumit tuturor celor care au reușit „să transforme o zi normală de vineri într-una pe care o vom purta în suflet pentru totdeauna”, dar mai ales celor apropiați, care au fost alături de ei în clipele pline de emoție și bucurie.

În spatele imaginilor perfecte s-au aflat oameni care au contribuit la fiecare detaliu al evenimentului: de la machiaj și coafură, la buchetul de flori, fotografie și rochia creată după propria imaginație a Amaliei. Totul a purtat amprenta bunului gust și a sensibilității unei sportive care și-a construit întreaga viață prin disciplină, muncă și rafinament.

Cununia religioasă și petrecerea de nuntă vor avea loc pe 10 octombrie 2026.

Campioana care a demonstrat că performanța și educația merg împreună

Dincolo de medalii și competiții, povestea Amaliei Tătăran este una despre ambiție, caracter și echilibru.

Născută și formată la școala sătmăreană de scrimă, Amalia a început sportul la doar 9 ani, împărțindu-și copilăria între scrimă și karate. A ales în cele din urmă spada și, alături de antrenorul Francisc Csiszar, a construit una dintre cele mai frumoase cariere din scrima românească.

Are în palmares medalii europene, aur la Jocurile Olimpice Europene de la Baku din 2015 cu echipa României și numeroase titluri naționale. În 2023 devenea din nou campioană națională la seniori, chiar la Satu Mare, orașul care a descoperit-o și a crescut-o pentru marea performanță.

Dar poate cea mai importantă victorie a Amaliei a fost aceea de a demonstra că sportul de performanță și educația pot merge mână în mână.

„Sunt dovada vie că se pot face ambele la cel mai înalt nivel”, spunea ea într-un interviu devenit inspirație pentru mulți părinți și tineri sportivi.

Șefă de promoție la Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare, absolventă de licență și master la UNEFS București, cu încă un master în management sportiv și doctor în Știința Sportului și Educației Fizice, Amalia Tătăran a construit un exemplu rar de excelență.

Povestea ei vorbește despre sacrificii, disciplină și despre promisiunea făcută părinților încă din copilărie: sport și școală la cel mai înalt nivel.

„Sportul m-a format, educat și maturizat”, mărturisea Amalia, explicând că doctoratul a fost modul prin care a vrut să ofere ceva înapoi domeniului care i-a definit viața.

”Acum activez tot în domeniul sportului, însă pe partea administrativă și îmi desfășor activitatea de la birou, în cadrul Clubul Sportiv Dinamo București.

Sunt în continuare implicată, dar mai mult „din umbră”. Urmăresc competițiile naționale și internaționale, clasamentele, cât și evoluțiile fostelor mele colege, dar și a adversarelor pe care le-am avut de-a lungul timpului și am legat amintiri împreună.

P.s. am o spadă în birou.” Ne-a transmis Amalia .

Astăzi, după ani întregi de podiumuri, medalii și performanțe, campioana din Satu Mare trăiește o altfel de emoție ,poate cea mai frumoasă dintre toate.

Una care nu se măsoară în puncte, medalii sau trofee.

Ci în iubire.

Casă de piatră, Amalia&Andrei din partea GNV!






























