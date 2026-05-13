Evenimentul comemorativ organizat în Piața 14 Mai va avea loc joi, în prezența autorităților locale și a comunității

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, îi invită pe sătmăreni să participe joi, 14 mai 2026, de la ora 11:00, la ceremonia de comemorare a victimelor inundațiilor devastatoare din anul 1970.

Evenimentul se va desfășura la monumentul din Piața 14 Mai, loc simbolic dedicat memoriei celor care și-au pierdut viața în una dintre cele mai dramatice tragedii din istoria recentă a municipiului și județului Satu Mare.

Un moment de reculegere și respect

Ceremonialul comemorativ va reuni reprezentanți ai administrației locale, instituțiilor publice, dar și membri ai comunității care doresc să aducă un omagiu victimelor catastrofei naturale produse în urmă cu peste cinci decenii.

Inundațiile din mai 1970 au rămas adânc întipărite în memoria colectivă a sătmărenilor, provocând pierderi de vieți omenești și distrugeri importante în municipiu și în mai multe localități din județ.

Memoria unei tragedii care a marcat comunitatea

Prin organizarea acestui eveniment, autoritățile locale doresc să păstreze vie memoria victimelor și să transmită generațiilor tinere importanța solidarității și a respectului față de trecutul comunității.

Sătmărenii sunt așteptați să participe la acest moment solemn de comemorare și reculegere.