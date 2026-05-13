Ultima rundă de consultări înaintea aprobării finale a bugetului Consiliului Județean

Locale 13.05.2026 14:17
Ultima rundă de consultări înaintea aprobării finale a bugetului Consiliului Județean
Miercuri a avut loc ultima rundă de consultări înaintea aprobării finale a bugetului Consiliului Județean Satu Mare pentru anul 2026, de această dată cu reprezentanții partidelor politice reprezentate în Consiliul Județean. În cadrul întâlnirii, conducerea instituției, a prezentat principalele direcții și priorități ale bugetului aferent acestui an.
În elaborarea proiectului de buget s-a urmărit atât menținerea stabilității funcționale a instituțiilor publice, cât și orientarea resurselor de dezvoltare către domenii care pot contribui pe termen lung la dezvoltarea județului.
Consultările au oferit cadrul necesar pentru formularea observațiilor și propunerilor din partea formațiunilor politice, înainte de aprobarea formei finale a bugetului. Proiectul bugetului pentru anul 2026 urmează să fie supus aprobării în cadrul următoarei ședințe ordinare a Consiliului Județean Satu Mare.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda