Miercuri a avut loc ultima rundă de consultări înaintea aprobării finale a bugetului Consiliului Județean Satu Mare pentru anul 2026, de această dată cu reprezentanții partidelor politice reprezentate în Consiliul Județean. În cadrul întâlnirii, conducerea instituției, a prezentat principalele direcții și priorități ale bugetului aferent acestui an.
În elaborarea proiectului de buget s-a urmărit atât menținerea stabilității funcționale a instituțiilor publice, cât și orientarea resurselor de dezvoltare către domenii care pot contribui pe termen lung la dezvoltarea județului.
Consultările au oferit cadrul necesar pentru formularea observațiilor și propunerilor din partea formațiunilor politice, înainte de aprobarea formei finale a bugetului. Proiectul bugetului pentru anul 2026 urmează să fie supus aprobării în cadrul următoarei ședințe ordinare a Consiliului Județean Satu Mare.