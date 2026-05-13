ACCIDENT. Biciclistă rănită într-un accident rutier produs la Satu Mare

Locale 13.05.2026 13:31
O femeie de 66 de ani a ajuns la spital după ce a intrat în coliziune cu un autoturism în timpul efectuării unui viraj

Un accident rutier soldat cu rănirea unei bicicliste s-a produs marți, 12 mai, în municipiul Satu Mare. Evenimentul a avut loc în jurul orei 17:50, pe strada Platanului, iar la fața locului au intervenit polițiștii rutieri din cadrul Poliția Municipiului Satu Mare, după un apel primit prin numărul unic de urgență 112.

Potrivit primelor verificări efectuate de oamenii legii, o femeie de 66 de ani, din municipiul Satu Mare, care se deplasa cu bicicleta, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul efectuării unui viraj spre stânga, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, care circula în același sens de mers.

Biciclista a fost transportată la spital

În urma impactului, femeia a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.

