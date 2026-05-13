Investiția derulată de Primăria Beltiug urmărește modernizarea infrastructurii educaționale și creșterea accesului copiilor la un învățământ de calitate

UAT Comuna Beltiug a anunțat demararea proiectului „Construire grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Ghirișa, Comuna Beltiug, Județul Satu Mare”, investiție importantă pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale din mediul rural.

Proiectul, identificat prin codul SMIS 325258, este finanțat în cadrul Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, iar Autoritatea de Management este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Investiție de peste 2,6 milioane de lei pentru educația copiilor

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.616.869,22 lei. Din această sumă, contribuția Uniunii Europene se ridică la 1.131.986,55 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 1.086.707,08 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului este de 45.279,46 lei.

Prin implementarea proiectului, autoritățile locale urmăresc îmbunătățirea accesului egal la servicii educaționale moderne și incluzive pentru copiii din satul Ghirișa.

Grădiniță nouă și condiții moderne pentru preșcolari

Investiția presupune construirea unei noi grădinițe cu două săli de grupă, precum și dotarea acesteia cu mobilier modern și echipamente IT necesare desfășurării unui proces educațional la standarde europene.





Reprezentanții administrației locale subliniază că proiectul va contribui la creșterea participării copiilor la educație, inclusiv a celor proveniți din grupuri vulnerabile, dar și la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii.

Proiect cu termen de implementare până în 2028

Lucrările și activitățile prevăzute în cadrul proiectului se vor desfășura în perioada 24 martie 2026 – 23 martie 2028.

Noua investiție reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunității din Ghirișa și pentru asigurarea unor condiții educaționale moderne pentru generațiile viitoare.