Laboratorul Spitalului Județean de Urgență dispune de fonduri pentru investigații decontate prin CNAS și pune la dispoziția pacienților echipamente moderne pentru o gamă extinsă de teste

Pacienții din județul Satu Mare pot beneficia, în această perioadă, de analize medicale gratuite efectuate în cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în limita fondurilor disponibile prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Investigațiile sunt decontate pe baza biletului de trimitere și a unei programări prealabile.

Reprezentanții unității medicale anunță că laboratorul a fost recent modernizat și dotat cu aparatură de ultimă generație, ceea ce permite realizarea unui număr mare de investigații complexe, necesare pentru diagnosticarea și monitorizarea diverselor afecțiuni.

Investigații moderne pentru numeroase specialități

Noile echipamente permit efectuarea analizelor în domenii precum hematologia, microbiologia, imunologia, biologia moleculară și genetica medicală. În cadrul laboratorului pot fi realizate inclusiv teste pentru alergii, afecțiuni autoimune, profil TORCH, determinări de Calprotectină, teste HPV, investigații pentru infecții respiratorii și boli cu transmitere sexuală, teste pentru trombofilie, dar și teste de intoleranță la lactoză.

Conducerea spitalului subliniază faptul că aceste dotări contribuie la creșterea calității actului medical și la reducerea timpului de așteptare pentru pacienții care au nevoie de investigații specializate.

Două locații pentru recoltare și programări

Pacienții sunt invitați să se adreseze laboratorului pentru efectuarea analizelor necesare în cele două puncte de lucru:

sediul din strada Ravensburg nr. 1-3, la parterul spitalului;

sediul din strada Gheorghe Lazăr, în cadrul Policlinicii.

Pentru programări și informații suplimentare, cei interesați pot apela numerele de telefon 0711 025 964 și 0261 748 674.