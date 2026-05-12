Amenzi de peste 25.000 de lei în cadrul unei acțiuni pentru menținerea ordinii și liniștii publice

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 11 mai, o amplă acțiune în teren, la care au participat și luptători ai structurilor speciale de intervenție, având ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor care afectează ordinea publică și siguranța cetățenilor.

Acțiunea a vizat menținerea unui climat de ordine și liniște publică, precum și prevenirea faptelor antisociale și a incidentelor care pot pune în pericol siguranța persoanelor și a bunurilor.

Peste 50 de sancțiuni aplicate

În urma verificărilor și controalelor efectuate, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a amenzilor depășește suma de 25.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate conform prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Acțiunile vor continua

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță în comunitate.