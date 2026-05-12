Ședința de coordonare cu structurile M.A.I., la Prefectură

Cu acest prilej, prefectul a adresat mulțumiri structurilor M.A.I., precum și tuturor instituțiilor implicate, pentru modul profesionist în care au fost organizate și desfășurate manifestările dedicate Zilei Independenței Naționale a României, organizate în data de 10 mai 2026 la Monumentul Ostașului Român din municipiul Satu Mare. A fost apreciată buna cooperare interinstituțională, implicarea efectivelor participante și desfășurarea ceremoniei în condiții de ordine, siguranță și solemnitate, în acord cu semnificația istorică a momentului comemorativ.

Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au prezentat situația operativă aferentă domeniilor de competență, concluziile evidențiind faptul că, la nivelul județului Satu Mare, activitățile specifice s-au desfășurat în condiții normale, fără incidente majore sau evenimente care să afecteze ordinea și siguranța publică. Totodată, a fost subliniată eficiența cooperării interinstituționale și a măsurilor preventive implementate în teren, aspecte care au contribuit la menținerea unui climat de siguranță și stabilitate la nivelul comunităților locale. Reprezentanții structurilor M.A.I. au reiterat menținerea unui nivel ridicat de vigilență și capacitate operațională, în vederea asigurării unui răspuns prompt și coordonat în cazul apariției unor situații de urgență sau a altor evenimente cu impact asupra populației.