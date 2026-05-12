Ședința de coordonare cu structurile M.A.I., la Prefectură

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat luni ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), cu participarea lt.col. Adrian Mureșan, comandantul Centrului Militar Județean Satu Mare, în vederea analizării activităților în desfășurare și stabilirii direcțiilor prioritare pentru perioada următoare. La întâlnire au participat subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general Cosmin Dorle.
Cu acest prilej, prefectul a adresat mulțumiri structurilor M.A.I., precum și tuturor instituțiilor implicate, pentru modul profesionist în care au fost organizate și desfășurate manifestările dedicate Zilei Independenței Naționale a României, organizate în data de 10 mai 2026 la Monumentul Ostașului Român din municipiul Satu Mare. A fost apreciată buna cooperare interinstituțională, implicarea efectivelor participante și desfășurarea ceremoniei în condiții de ordine, siguranță și solemnitate, în acord cu semnificația istorică a momentului comemorativ.
Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au prezentat situația operativă aferentă domeniilor de competență, concluziile evidențiind faptul că, la nivelul județului Satu Mare, activitățile specifice s-au desfășurat în condiții normale, fără incidente majore sau evenimente care să afecteze ordinea și siguranța publică. Totodată, a fost subliniată eficiența cooperării interinstituționale și a măsurilor preventive implementate în teren, aspecte care au contribuit la menținerea unui climat de siguranță și stabilitate la nivelul comunităților locale. Reprezentanții structurilor M.A.I. au reiterat menținerea unui nivel ridicat de vigilență și capacitate operațională, în vederea asigurării unui răspuns prompt și coordonat în cazul apariției unor situații de urgență sau a altor evenimente cu impact asupra populației.
În cadrul discuțiilor, împreună cu lt.col. Adrian Mureșan, comandantul Centrului Militar Județean Satu Mare, și reprezentanții structurilor M.A.I., au fost stabilite principalele detalii organizatorice privind ceremonialul dedicat Zilei Eroilor, care va avea loc în data de 21 mai 2026 la Cimitirul Eroilor din municipiul Satu Mare. Discuțiile au vizat coordonarea instituțională, măsurile de ordine și siguranță publică, desfășurarea ceremonialului militar și religios, precum și aspectele logistice necesare pentru organizarea în bune condiții a manifestării comemorative dedicate cinstirii memoriei eroilor neamului.
„Prin colaborarea eficientă dintre instituțiile implicate și prin responsabilitatea manifestată de fiecare structură în parte, reușim să asigurăm atât desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor publice, cât și respectul cuvenit momentelor de importanță istorică și comemorativă pentru sătmăreni.” - prefect Altfatter Tamás