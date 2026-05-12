Zeci de elevi sunt așteptați și în acest an la probele de admitere pentru profilele pedagogic și teologic

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din municipiul Satu Mare a publicat calendarul admiterii pentru anul școlar 2026–2027, atât pentru profilele teologic și pedagogic, cât și pentru clasa a V-a.

Potrivit reprezentanților unității de învățământ, și în acest an se anunță o concurență ridicată, după ce la admiterea de anul trecut numărul candidaților a depășit cu mult locurile disponibile.

Concurență ridicată la admiterea din 2025

Anul trecut, pentru profilul pedagogic s-au înscris 82 de candidați pe 24 de locuri, în timp ce la profilul teologic au concurat 53 de elevi pentru același număr de locuri.

Reprezentanții liceului estimează că și în acest an competiția va fi cel puțin la fel de mare.

Calendarul probelor de aptitudini

Conform calendarului publicat de Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, probele de aptitudini pentru admiterea la profilurile teologic și pedagogic se vor desfășura după următorul program:

11–12 mai 2026 – eliberarea anexelor fișelor de înscriere;

13–15 mai 2026 – înscrierea pentru probele de aptitudini;

22 mai 2026, ora 10.00 – desfășurarea probelor de aptitudini;

25 mai 2026 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;

29 mai 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Admitere și pentru clasa a V-a

Unitatea de învățământ organizează admitere și pentru clasa a V-a, unde sunt disponibile 26 de locuri.

Elevii vor susține examen la limba română și matematică.

Calendarul admiterii pentru clasa a V-a este următorul:

11–26 mai 2026 – înscrierea candidaților;

28 mai 2026, ora 09.00 – examenul de admitere;

2 iunie 2026 – afișarea rezultatelor.

Ziua Porților Deschise, organizată joi

Pentru elevii și părinții interesați să afle mai multe informații despre oferta educațională, joi va avea loc Ziua Porților Deschise.

Evenimentul le va oferi viitorilor candidați posibilitatea de a vizita liceul, de a discuta cu profesorii și elevii unității și de a afla detalii despre procesul de admitere și specializările disponibile.

Informații suplimentare despre admitere și calendarul complet pot fi consultate pe site-ul oficial al liceului: Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare