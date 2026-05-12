



Patru fotbaliști care evoluează sau au evoluat pentru CSM Olimpia Satu Mare au fost sancționați de Federația Română de Fotbal într-un dosar legat de pariuri sportive. Decizia vine la scurt timp după ce formația sătmăreană a retrogradat în Liga 3.

FRF nu a oferit detalii suplimentare despre anchetă, însă a publicat hotărârea Comisiei de Disciplină și Etică. Cei sancționați sunt Marius Hosu, Alexandru Sabău, Alin Văsălie și Mihai Cătălin Oanea. Fiecare dintre cei patru a primit o suspendare de două luni și o penalitate sportivă de 10.000 de lei.

„În temeiul art. 60 bis lit. b coroborat cu art. 60.1 pct. 2 din RD al FRF, sancționarea pârâtului cu suspendarea pentru 2 (două) luni și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul FRF.

Ancheta ar fi fost deschisă în urmă cu mai multe luni, după analiza unor pariuri considerate incompatibile cu regulamentul federal.

Cine sunt jucătorii sancționați

Marius Hosu

Atacantul în vârstă de 33 de ani a ajuns la CSM Olimpia Satu Mare în 2024. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Luceafărul Oradea, Șoimii Pâncota, CAO 1910 Oradea și FC Bihor. În actualul sezon de Liga 2 a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive în 16 partide.

Alexandru Sabău

Fundașul central are 27 de ani și a fost legitimat la clubul sătmărean până la începutul anului 2026. În trecut a mai jucat la Petrolul Ploiești, Steaua București, CSM Reșița și Chindia Târgoviște. Pentru CSM Olimpia a bifat 11 apariții.

Alin Văsălie

Mijlocașul lateral de 24 de ani se află încă sub contract cu echipa din Satu Mare. A mai evoluat pentru Minaur Baia Mare, CS Mioveni și Universitatea Cluj. În sezonul 2025/2026 a înscris trei goluri în 24 de meciuri.

Mihai Cătălin Oanea

Căpitanul echipei și unul dintre cei mai importanți jucători ai lotului evoluează pe postul de fundaș stânga. În vârstă de 27 de ani, acesta joacă la CSM Olimpia din 2023, după experiențe la Rapid București, Concordia Chiajna și SSU Poli Timișoara. În actuala stagiune a adunat 27 de meciuri, două goluri și patru pase decisive.

Reacția clubului din Satu Mare

Într-un comunicat oficial, conducerea CSM Olimpia Satu Mare a anunțat că a luat act de decizia Comisiei de Disciplină și Etică și a decis suspendarea contractelor jucătorilor Mihai Cătălin Oanea, Alin Văsălie și Marius Hosu pentru o perioadă de două luni.

Oficialii clubului au transmis că se delimitează de „orice manifestare nesportivă” și au subliniat că respectarea fair-play-ului și a integrității competiției reprezintă valori fundamentale pentru club.

Totodată, reprezentanții clubului au precizat că Alexandru Sabău nu mai face parte din lot, după ce colaborarea contractuală a încetat de comun acord la începutul acestui an.

CSM Olimpia a mai transmis că, potrivit concluziilor anchetei FRF, cei patru sportivi nu ar fi pariat pe meciurile propriei echipe și că respectivele conturi de pariuri nu ar mai fi fost utilizate de cel puțin patru ani.