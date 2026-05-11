Etapa disputată în weekend în Liga a 4-a, atât în Seria A, cât și în Seria B, nu a adus mari surprize, favoritele reușind să își confirme statutul în lupta pentru obiectivele sezonului.În Seria A, Dacia Medieșu Aurit a câștigat derby-ul local disputat împotriva formației Victoria Apa, scor 3–2, după un meci spectaculos și echilibrat.Băieții din Apa au deschis rapid scorul Mihăiță Borac. Acesta l-a surprins în minutul 7 pe portarul gazdelor cu un șut de la 20m. Alexandru Fiscușan a egalat cu o execuție superbă, semifoarfecă din interiorul careului în vinclu, în minutul 34 iar în ultimul minut al primei reprize gazdele au trecut în avantaj prin reușita lui Andrei Soponar.Băieții lui Vasile Robaș au intrat relaxați în teren după pauză și Raul Darlea a egalat în minutul 54.Jocul curgea spre o remiză oarecum echitabilă doar că în minutul 87 la o minge bâlbâită de apărarea oaspeților, Gabriel Varga a profitat și a înscris din interiorul careului, minutul 87.Oaspeții n-au terminat meciul în teren căci în prelungiri la o banală repunere de la margine , oficialii celor de la Apa le-au cerut jucătorilor să se strângă în cercul de la centrul terenului. Iara poi aceștia n-au mai așteptat fluierul final și au plecat la vestiare…Semn că derby-urile locale se pierd mai greu și orgoliile rămân mari la un meci Medieș-Apa.Într-un alt duel al etapei, Voința Turț a plecat cu toate punctele de pe terenul celor de la Înfrățirea Tarna Mare, după victoria cu 2–0.Etapa din Seria A se va încheia marți, când este programată partida dintre Recolta Dorolț II Dara și Voința Lazuri.Luptă strânsă în play-off-ul Seriei BÎn play-off-ul Seriei B, liderul Fröhlich Foieni și-a păstrat prima poziție după victoria la limită, 1–0, obținută în fața formației Fortuna Căpleni.Pe locul secund continuă să se afle Recolta Sanislău, care a realizat scorul etapei după un categoric 7–0 împotriva celor de la Real Andrid.În același timp, Crasna Moftinu Mic își continuă parcursul perfect din play-off. Echipa a obținut a cincea victorie consecutivă, după succesul clar cu 4–1 împotriva formației Ghenci 2006.Prima remiză din play-off a fost obținută de Ciumești, care a terminat la egalitate, 2–2, duelul cu Someșul Oar.Victoria Petrești domină play-out-ulÎn play-out, Victoria Petrești și-a păstrat procentajul maxim de puncte după victoria cu 4–2 obținută pe terenul formației Cetate Ardud.Partida dintre Unirea Pișcolt și Vulturii Santău a fost amânată.Rezultatele etapeiLiga a 4-a, Seria A – etapa 16Dacia Medieșu Aurit – Victoria Apa 3–2Înfrățirea Tarna Mare – Voința Turț 0–2MarțiRecolta Dorolț II Dara – Voința LazuriLiga a 4-a, Seria B – Play-off, etapa 5Urziceni – Schwaben Cămin 1–2Fröhlich Foieni – Fortuna Căpleni 1–0Crasna Moftinu Mic – Ghenci 2006 4–1Recolta Sanislău – Real Andrid 7–0Ciumești – Someșul Oar 2–2Liga a 4-a, Seria B – Play-out, etapa 4Cetate Ardud – Victoria Petrești 2–4Amânat Unirea Pișcolt – Vulturii TerebeștiClasamenteSeria A1.Sportul Botiz – 26 puncte2.Voința Lazuri – 25 puncte3.Victoria Apa – 23 punctePlay-off Seria B1.Fröhlich Foieni – 42 puncte2.Recolta Sanislău – 41 puncte3.Crasna Moftinu Mic – 34 punctePlay-out Seria B1.Victoria Petrești – 12 puncte